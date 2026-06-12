ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

Τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παραμένει κρίσιμη

Μίλτος Τσεκούρας

ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στο Νιού Τζέρσυ, 18
  • τροχο φορτηγό χτύπησε μια 42χρονη μητέρα και τα δύο παιδιά της ηλικίας 5 και 8 ετών ενώ διέσχιζαν τον δρόμο για το σχολείο.
  • Τα τρία θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11 Ιουνίου 2026 σε διασταύρωση στο Τζόρνταν, με το φορτηγό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.
  • Ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού κρατήθηκε για εξέταση και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες και την ταχύτητα της σύγκρουσης.
  • Το βίντεο της σύγκρουσης έχει προκαλέσει οργή και θλίψη στην κοινότητα, με αιτήματα για αυστηρότερους περιορισμούς στα φορτηγά σε οικογενειακές περιοχές.
Snapshot powered by AI

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε στο Νιού Τζέρσυ, όταν 18-τροχο φορτηγό χτύπησε μια 42χρονη μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της, 5 και 8 ετών, ενώ περνούσαν τον δρόμο για να πάνε στο σχολείο.

Το βίντεο της σύγκρουσης, που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, έχει προκαλέσει οργή και θλίψη στην κοινότητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της 11ης Ιουνίου 2026 σε διασταύρωση στο Τζόρνταν, όταν η μητέρα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο με τα δύο παιδιά της. Το 18-τροχο φορτηγό, που κινούταν σε μεγάλη ταχύτητα, δεν κατάφερε να σταματήσει και έπεσε πάνω στα τρία άτομα.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

https://www.instagram.com/reel/DZa0dzYg9Pr/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παραμένει κρίσιμη. Το τροχαίο έχει προκαλέσει οργή στην κοινότητα, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς για τα φορτηγά σε οικογενειακές περιοχές.

Ο οδηγός του 18-τροχου, 54χρονος, κρατήθηκε για εξέταση και η αστυνομία διερευνά την ταχύτητα και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Το βίντεο της σύγκρουσης, που δείχνει το φορτηγό να πλησιάζει τα τρία άτομα και να τους χτυπά, έχει προκαλέσει οργή και θλίψη.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:53LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης για το ατύχημα στο χέρι του: Πέρασα μία ταλαιπωρία 4 μηνών, δεν το εύχομαι σε κανέναν

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές του Λευκού Οίκου: «Κοντά σε συμφωνία, αναμένονται διαπραγματεύσεις 60 ημερών»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία προ των πυλών για ΗΠΑ και Ιράν: Άρση αποκλεισμού λιμανιών και άνοιγμα Στενών του Ορμούζ

22:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live - Μουντιάλ 2026: Ο Λούκιτς ανοίγει το σκορ για τους Βόσνιους - Βίντεο

22:35ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: Πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα προτείνουν οι ειδικοί για να δούμε αλλαγές στο σώμα μας

22:26ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πλησιάζει η τελευταία ημέρα - Πότε κλείνουν για καλοκαίρι

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά

22:06ΕΛΛΑΔΑ

«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

21:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιουλίου: Οι οριστικές ημερομηνίες για όλα τα Ταμεία - Πότε πληρώνονται

21:41LIFESTYLE

Η Σίντνεϊ Σουίνι σε τρυφερά τετ α τετ με τον Σκούτερ Μπράουν στο Λος Άντζελες

21:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα επίσημα στοιχεία της EBU για τη διοργάνωση – Τι αναφέρεται για την Ελλάδα

21:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

21:19ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Οι ενδεκάδες του Καναδάς - Βοσνία Ερζεγοβίνη

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Blue Star 2 έπειτα από καταγγελία για βόμβα με 1.050 επιβάτες - Επιστρέφει στο Λαύριο

21:01ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί όντως να αντιστραφεί ή αραίωση των μαλλιών; Τι λειτουργεί και τι όχι

20:59ΚΟΣΜΟΣ

FT: Σενάρια διάλυσης της ευρωπαϊκής διπλωματίας (EEAS) - Μάχη εξουσίας στις Βρυξέλλες

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

21:01ΕΥ ΖΗΝ

Μπορεί όντως να αντιστραφεί ή αραίωση των μαλλιών; Τι λειτουργεί και τι όχι

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος» - Η φράση που «άναψε» το επεισόδιο

18:56LIFESTYLE

Η Ζιζέλ ποζάρει τόπλες στα 45 της και εξηγεί γιατί έγινε το πρόσωπο μιας «υγιούς γενιάς» top models

21:32LIFESTYLE

Eurovision 2026: Τα επίσημα στοιχεία της EBU για τη διοργάνωση – Τι αναφέρεται για την Ελλάδα

22:06ΕΛΛΑΔΑ

«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό

22:18ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 12/6/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 45.000.000 ευρώ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

22:35ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: Πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα προτείνουν οι ειδικοί για να δούμε αλλαγές στο σώμα μας

18:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έντονες βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Συναγερμός για 4 περιοχές

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Blue Star 2 έπειτα από καταγγελία για βόμβα με 1.050 επιβάτες - Επιστρέφει στο Λαύριο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος οδηγός - Ένταλμα για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ