ΗΠΑ: Φορτηγό χτυπά μητέρα και τα δύο παιδιά της που πήγαιναν στο σχολείο - Συγκλονιστικό βίντεο

Snapshot Στο Νιού Τζέρσυ, 18

τροχο φορτηγό χτύπησε μια 42χρονη μητέρα και τα δύο παιδιά της ηλικίας 5 και 8 ετών ενώ διέσχιζαν τον δρόμο για το σχολείο.

Τα τρία θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 11 Ιουνίου 2026 σε διασταύρωση στο Τζόρνταν, με το φορτηγό να κινείται με μεγάλη ταχύτητα.

Ο 54χρονος οδηγός του φορτηγού κρατήθηκε για εξέταση και η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες και την ταχύτητα της σύγκρουσης.

Το βίντεο της σύγκρουσης έχει προκαλέσει οργή και θλίψη στην κοινότητα, με αιτήματα για αυστηρότερους περιορισμούς στα φορτηγά σε οικογενειακές περιοχές. Snapshot powered by AI

Σφοδρό τροχαίο σημειώθηκε στο Νιού Τζέρσυ, όταν 18-τροχο φορτηγό χτύπησε μια 42χρονη μητέρα και τα δύο μικρά παιδιά της, 5 και 8 ετών, ενώ περνούσαν τον δρόμο για να πάνε στο σχολείο.

Το βίντεο της σύγκρουσης, που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, έχει προκαλέσει οργή και θλίψη στην κοινότητα.

Το τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της 11ης Ιουνίου 2026 σε διασταύρωση στο Τζόρνταν, όταν η μητέρα προσπάθησε να διασχίσει τον δρόμο με τα δύο παιδιά της. Το 18-τροχο φορτηγό, που κινούταν σε μεγάλη ταχύτητα, δεν κατάφερε να σταματήσει και έπεσε πάνω στα τρία άτομα.

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Τα τρία άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παραμένει κρίσιμη. Το τροχαίο έχει προκαλέσει οργή στην κοινότητα, με πολλούς να ζητούν αυστηρότερους περιορισμούς για τα φορτηγά σε οικογενειακές περιοχές.

Ο οδηγός του 18-τροχου, 54χρονος, κρατήθηκε για εξέταση και η αστυνομία διερευνά την ταχύτητα και τις συνθήκες της σύγκρουσης.

Το βίντεο της σύγκρουσης, που δείχνει το φορτηγό να πλησιάζει τα τρία άτομα και να τους χτυπά, έχει προκαλέσει οργή και θλίψη.

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