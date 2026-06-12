Πυροβολισμοί στο Τέξας - Τουλάχιστον ένας νεκρός και 11 τραυματίες

Snapshot Στο Τέξας σημειώθηκαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα έναν νεκρό και 11 τραυματίες.

Η αστυνομία πραγματοποιεί ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Το Νοσοκομείο Μίντλαντ Μεμόριαλ δέχτηκε εννέα θύματα, με τέσσερα να βρίσκονται στο χειρουργείο και πέντε σε σταθερή κατάσταση.

Δεν έχουν δοθεί πληροφορίες για τον ύποπτο ή το κίνητρο της επίθεσης. Snapshot powered by AI

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Τέξας και, σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά έως τώρα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ακόμα 11 τραυματίστηκαν.

«Έχουμε 11 γνωστά θύματα αυτή τη στιγμή», δήλωσε η δήμαρχος Λόρι Μπλονγκ σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι «υπάρχει τουλάχιστον ένα θύμα που είναι νεκρό επί τόπου», τονίζοντας παράλληλα ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του υπόπτου.

Οι αστυνομικοί άκουσαν πυροβολισμούς να προέρχονται από ένα κτίριο στο τετράγωνο 4600 της Γουέστ Γουόλ Στριτ και «εργάστηκαν γρήγορα για να ασφαλίσουν και να εκκενώσουν την περιοχή», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Γκρεγκ Σνόου σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στο Facebook. «Οι προσπάθειες για την ασφαλή επίλυση της αντιπαράθεσης με τον δράστη συνεχίζονται».

Το Νοσοκομείο Μίντλαντ Μεμόριαλ δέχτηκε εννέα θύματα από το περιστατικό με τον ενεργό δράστη, δήλωσε η εκπρόσωπος Τάσα Ρίτσαρντσον σε δήλωση στο CNNi. «Τέσσερα βρίσκονται στο χειρουργείο και πέντε είναι σε σταθερή κατάσταση», δήλωσε η Ρίτσαρντσον.

Το νοσοκομείο τέθηκε σε καραντίνα γύρω στις 8:20 π.μ. (τοπική ώρα) «λόγω ενός περιστατικού ενεργού δράστη», δήλωσε η Ρίτσαρντσον. Το lockdown για την κύρια πανεπιστημιούπολη άρθηκε στις 10:10 π.μ., αλλά το τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου «θα παραμείνει κλειδωμένο μέχρι νεωτέρας», είπε.

«Παρακαλούμε αποφύγετε το νοσοκομείο εάν δεν χρειάζεστε επείγουσα ιατρική φροντίδα», είπε η Ρίτσαρντσον. «Πρόκειται για μια ενεργή κατάσταση. Θα παρέχουμε περισσότερες ενημερώσεις μόλις γίνουν διαθέσιμες».

Το Μίντλαντ βρίσκεται στο Δυτικό Τέξας, περίπου στα μισά της διαδρομής μεταξύ Φορτ Γουόρθ και Ελ Πάσο. Οι αρχές δεν έχουν δημοσιεύσει καμία πληροφορία σχετικά με τον ύποπτο ή ένα πιθανό κίνητρο για την μαζική πυροβολία.

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