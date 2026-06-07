Ένας νεκρός και πέντε τραυματίες από πυροβολισμούς στο κεντρικό Ισραήλ - «Αδρανοποιήθηκε» ο δράστης

Ένα από τα σημεία όπου σημειώθηκαν οι πυροβολισμοί

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πέντε ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν στο κεντρικό Ισραήλ κοντά στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, σε μία επίθεση που έχει χαρακτηριστεί ως «πιθανότατα τρομοκρατική», σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων στο Ισραήλ.

Η αστυνομία του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος της επίθεσης «αδρανοποιήθηκε» χωρίς να δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο της επίθεσης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται.

? One suspected terrorist neutralized by Israeli forces following shooting attack, search underway for additional assailants pic.twitter.com/sCW5GfFxfQ — i24NEWS English (@i24NEWS_EN) June 7, 2026

Η υπηρεσία ασθενοφόρων της χώρας ανακοίνωσε ότι ένας 35χρονος άντρας πέθανε από τραύματα πυροβολισμών, ενώ άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Μεταξύ των τραυματιών είναι και δύο, που φέρουν σοβαρά τραύματα, σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιοχές στο κεντρικό Ισραήλ, κοντά στην παλαιστινιακή πόλη Καλκίλια της Δυτικής Όχθης.

Η Χαμάς σχολίασε θετικά τους πυροβολισμούς, αλλά δεν ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι έγινε αξιολόγηση της κατάστασης και ότι παρακολουθεί «τη φονική επίθεση με προσοχή».