Ηλεία: Αυτοκίνητο τούμπαρε και κατέληξε σε αυλή σπιτιού στο Ψάρι – Δύο ελαφρά τραυματίες

Snapshot Στο Ψάρι του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης ένα αυτοκίνητο ανετράπη και κατέληξε σε αυλή σπιτιού.

Οι επιβαίνοντες ήταν υπήκοοι Πακιστάν και δύο από αυτούς τραυματίστηκαν ελαφρά.

Το όχημα αναποδογύρισε μετά από απώλεια ελέγχου από τον οδηγό.

Στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση λόγω του θορύβου και της εικόνας του αναποδογυρισμένου αυτοκινήτου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Παρασκευής στο Ψάρι του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όταν αυτοκίνητο με επιβαίνοντες υπηκόους Πακιστάν ανετράπη και κατέληξε μέσα σε αυλή σπιτιού.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να εκτραπεί της πορείας του, να τουμπάρει και να καταλήξει σε παρακείμενη κατοικία.

Από το τροχαίο τραυματίστηκαν ελαφρά δύο άτομα, ενώ στο σημείο προκλήθηκε αναστάτωση από τον δυνατό θόρυβο και την εικόνα του αναποδογυρισμένου οχήματος.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται.

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