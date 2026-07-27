Το φάντασμα της ισλαμικής τρομοκρατίας απειλεί και πάλι την Ευρώπη

Snapshot Η πρόσφατη επίθεση με αυτοκίνητο στο Βερολίνο και η μαχαιρωμένη επίθεση στο Παρίσι αναζωπυρώνουν ανησυχίες για ισλαμιστικές τρομοκρατικές απειλές στην Ευρώπη.

Ειδικοί προειδοποιούν για ενδεχόμενο νέο κύμα ισλαμιστικών επιθέσεων, ιδιαίτερα σε μαζικές εκδηλώσεις που θεωρούνται στόχοι ριζοσπαστικών ομάδων.

Η χρήση οχημάτων ως όπλων είναι μια απλή και απρόβλεπτη τακτική που δεν απαιτεί σύνθετη προετοιμασία.

Ο ύποπτος της επίθεσης ήταν γνωστός στις αρχές και είχε συμμετάσχει σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης, υποδεικνύοντας κενά στην εποπτεία ατόμων σε αναστολή.

Η πιθανή σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν στη Μέση Ανατολή μπορεί να εντείνει τη ριζοσπαστικοποίηση και τις τρομοκρατικές απειλές στην Ευρώπη. Snapshot powered by AI

Η τελευταία επίθεση με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους, που είχε συγκεντρωθεί σε φεστιβάλ στην Οδό Christopher στο Βερολίνο, αλλά και ο τραυματισμός τριών γυναικών από άλλη επίθεση που πραγματοποίησε νεαρός άνδρας με μαχαίρι στο Παρίσι, άνοιξε πάλι την συζήτηση για τρομοκρατικές απειλές στην Ευρώπη.

Οι ειδικοί προειδοποιούν για τον κίνδυνο νέου κύματος ισλαμιστικών επιθέσεων στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με τον Nikolaus Stockhammer, ειδικό σε θέματα τρομοκρατίας στο Πανεπιστήμιο του Krems στην Αυστρία, το πρώτο περιστατικό θα μπορούσε να αποτελεί προάγγελο ενός νέου κύματος ισλαμιστικών επιθέσεων στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Σημείωσε ότι τέτοιες μαζικές εκδηλώσεις απαιτούν ειδική εποπτεία, καθώς εδώ και καιρό θεωρούνται στόχοι προτεραιότητας από ριζοσπαστικές ομάδες, όπως αναφέρει η BILD.

Αναλύοντας τις λεπτομέρειες του περιστατικού, ο Stockhammer τόνισε ότι οι ενέργειες του εισβολέα συνάδουν με την τακτική της χρήσης οχημάτων ως όπλων, η οποία δεν απαιτεί πολύπλοκη προετοιμασία και επιτρέπει στους δράστες να πραγματοποιούν επιθέσεις απροσδόκητα.

Ο εμπειρογνώμονας έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στο γεγονός ότι ο ύποπτος ήταν γνωστός στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου: είχε εκτίσει στο παρελθόν ποινή φυλάκισης για ισλαμιστική δραστηριότητα και συμμετείχε σε πρόγραμμα αποριζοσπαστικοποίησης.

Η αδυναμία των αρχών να διασφαλίσουν την κατάλληλη εποπτεία ενός ατόμου που βρίσκεται σε αναστολή υποδηλώνει σοβαρά κενά στο κρατικό σύστημα ασφαλείας, ανέφερε ο αναλυτής.

Ο Στόκχαμερ εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των γεγονότων στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή κατάσταση. Δήλωσε ότι ένας πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως ισχυρό κίνητρο για τη ριζοσπαστικοποίηση εξτρεμιστικών στοιχείων στην Ευρώπη.

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