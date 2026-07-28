Ο Μάγιερ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ: Ποιος είναι και τα χαρακτηριστικά του

Η ΑΕΚ βρίσκεται μπροστά στην ολοκλήρωση μιας μεταγραφής, αυτής του Λόβρο Μάγιερ, που δεν αποτελεί απλώς μία πολύ σημαντική προσθήκη στο ρόστερ της, αλλά και μια κίνηση με ιστορικές διαστάσεις.

Βαγγέλης Πάτας

Ο Μάγιερ γίνεται η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία της ΑΕΚ: Ποιος είναι και τα χαρακτηριστικά του
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
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Ο Λόβρο Μάγιερ, ένας ποδοσφαιριστής με παραστάσεις από τη Bundesliga, τη Ligue 1 και την εθνική Κροατίας, ετοιμάζεται να φορέσει τα «κιτρινόμαυρα», με την «Ένωση» να πραγματοποιεί την ακριβότερη αγορά στην ιστορία της.

Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο κι επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, η ΑΕΚ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τη Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του 28χρονου διεθνούς μέσου έναντι 6 εκατ. ευρώ. Απομένουν τα τελευταία διαδικαστικά ώστε να ολοκληρωθεί το deal, με τον Μάγιερ να υπογράφει συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2030.

Η συγκυρία αποδείχθηκε ιδανική για την «Ένωση». Ο υποβιβασμός της Βόλφσμπουργκ στη Bundesliga 2 ανάγκασε τον γερμανικό σύλλογο να βγάλει στην αγορά αρκετά από τα σημαντικότερα περιουσιακά του στοιχεία, δίνοντας στην ΑΕΚ τη δυνατότητα να κινηθεί αποφασιστικά για έναν ποδοσφαιριστή που μέχρι πρότινος φάνταζε εκτός των οικονομικών της δεδομένων.

Ποιος είναι ο Λόβρο Μάγιερ

Ο Λόβρο Μάγιερ συγκαταλέγεται εδώ και χρόνια ανάμεσα στους κορυφαίους Κροάτες μέσους της γενιάς του. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στις ακαδημίες της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όμως η πορεία του προς την καθιέρωση πέρασε από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν και αναδείχθηκε δύο φορές κορυφαίος ποδοσφαιριστής Κ23 του κροατικού πρωταθλήματος.

Η επιστροφή του στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ αποτέλεσε το μεγάλο βήμα της καριέρας του. Με τη φανέλα του συλλόγου πραγματοποίησε εξαιρετικές εμφανίσεις, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Κροατίας, ενώ καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο δημιουργικούς μέσους της χώρας του.

Το καλοκαίρι του 2021 η Ρεν επένδυσε περίπου 15 εκατ. ευρώ μαζί με τα μπόνους για να τον αποκτήσει. Στη Γαλλία επιβεβαίωσε την αξία του, πραγματοποιώντας δύο γεμάτες σεζόν στη Ligue 1 και κερδίζοντας θέση στην κορυφαία ενδεκάδα του πρωταθλήματος για τη σεζόν 2022/23, σύμφωνα με την L'Equipe.

Οι εμφανίσεις του ανάγκασαν τη Βόλφσμπουργκ να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές της ιστορίας της. Οι Γερμανοί δαπάνησαν συνολικά έως και 30 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους, ποσό που τον κατέταξε ανάμεσα στις ακριβότερες αγορές του συλλόγου.

Στη Bundesliga αγωνίστηκε συνολικά σε 69 παιχνίδια, σημειώνοντας 9 γκολ, ενώ παρέμεινε σταθερά στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου μέχρι τον υποβιβασμό της Βόλφσμπουργκ, εξέλιξη που άνοιξε τον δρόμο για τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ.

Τα χαρακτηριστικά του

Ο Μάγερ είναι ένας δημιουργικός μέσος που μπορεί να καλύψει περισσότερους από έναν ρόλους στον άξονα. Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός χαφ, αλλά έχει την ποιότητα και την ποδοσφαιρική αντίληψη να παίξει και ως εσωτερικός μέσος σε τριάδα.

Ξεχωρίζει για την εξαιρετική τεχνική του κατάρτιση, την πρώτη επαφή με την μπάλα και την ικανότητά του να βρίσκει χώρους ανάμεσα στις γραμμές. Διαβάζει πολύ καλά το παιχνίδι, οργανώνει την ανάπτυξη, δημιουργεί ευκαιρίες με κάθετες μεταβιβάσεις και διαθέτει την ποιότητα να αλλάζει τον ρυθμό ενός αγώνα με μία πάσα ή μία προσωπική ενέργεια.

Παράλληλα αποτελεί σημαντική απειλή έξω από την περιοχή, διαθέτει αξιόπιστο σουτ, ενώ μπορεί να εκτελέσει με επιτυχία στατικές φάσεις, είτε πρόκειται για φάουλ είτε για κόρνερ.

Σταθερή παρουσία στην εθνική Κροατίας

Ο Κροάτης μέσος αποτελεί ενεργό μέλος της εθνικής ομάδας της χώρας του, μετρώντας 38 συμμετοχές και 9 γκολ. Ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Μουντιάλ του 2022, σκοράροντας μάλιστα στη νίκη με 4-1 απέναντι στον Καναδά στη φάση των ομίλων, ενώ συμμετείχε και στην πορεία της Κροατίας μέχρι τον τελικό του Nations League το 2023.

Μεταγραφή... επιβεβαίωση για Ριμπάλτα

Η μεταγραφή του Λόβρο Μάγιερ δεν αποτελεί μόνο την ακριβότερη αγορά στην ιστορία της ΑΕΚ. Είναι ταυτόχρονα κι η πιο ηχηρή επιβεβαίωση της στρατηγικής που ακολουθεί ο Χαβιέρ Ριμπάλτα από την πρώτη ημέρα της παρουσίας του στην «Ένωση».

Το τελευταίο διάστημα, παρά την πίεση που υπήρχε για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, ο αθλητικός διευθυντής της ΑΕΚ δεν παρεξέκλινε από το πλάνο του. Δούλεψε την υπόθεση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, χωρίς διαρροές και χωρίς να βγει ποτέ στην επιφάνεια το όνομα του Κροάτη μέσου, μέχρι τη στιγμή που η συμφωνία έφτασε ουσιαστικά στην τελική ευθεία.

Η περίπτωση του Μάγιερ επιβεβαιώνει για ακόμα μία φορά ότι ο Ριμπάλτα επιλέγει να κινείται κάτω από τα ραντάρ, κρατώντας τις διαπραγματεύσεις μακριά από τη δημοσιότητα μέχρι να είναι ώριμες για να ολοκληρωθούν. Παράλληλα, η συγκεκριμένη μεταγραφή έρχεται να δείξει ότι δεν υπήρχε λόγος πανικού ή βιαστικών κινήσεων, καθώς η ΑΕΚ εργαζόταν μεθοδικά πάνω σε μια υπόθεση υψηλού επιπέδου, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά, θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες κινήσεις στην ιστορία του συλλόγου.

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