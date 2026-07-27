Ιταλία: Για πρώτη φορά γιατροί εγχείρησαν τυφλή γυναίκα και της χάρισαν την όραση

Για πρώτη φορά, γιατροί μεταμόσχευσαν την ωχρά κηλίδα χαρίζοντας σε μια 67χρονη τυφλή γυναίκα την όρασή της

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Ιταλία: Για πρώτη φορά γιατροί εγχείρησαν τυφλή γυναίκα και της χάρισαν την όραση
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ιταλοί γιατροί πραγματοποίησαν για πρώτη φορά στον κόσμο μεταμόσχευση της ωχράς κηλίδας, αναδημιουργώντας την όραση σε μια 67χρονη τυφλή γυναίκα.
  • Η ασθενής είχε χάσει την όρασή της λόγω ανεπανόρθωτης βλάβης στο αριστερό μάτι και εκφύλισης της ωχράς κηλίδας στο δεξί μάτι.
  • Η επέμβαση περιελάμβανε τη μεταμόσχευση κερατοειδούς, σκληρού χιτώνα, επιπεφυκότα και για πρώτη φορά την ωχρά κηλίδα από το αριστερό στο δεξί μάτι.
  • Η επέμβαση διήρκεσε σχεδόν έξι ώρες και τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά, αν και η πλήρης λειτουργία του μεταμοσχευμένου αμφιβληστροειδούς παραμένει υπό παρακολούθηση.
  • Η τεχνική αποτελεί παγκόσμια πρωτιά, αλλά χρειάζονται περαιτέρω μελέτες για την αξιολόγηση και πιθανή εφαρμογή σε άλλους ασθενείς.
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Για πρώτη φορά στα χρονικά, Ιταλοί γιατροί μεταμόσχευσαν το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς ενός ματιού, την ωχρά κηλίδα, χαρίζοντας ξανά την όραση σε μια ασθενή που ήταν τυφλή επί πέντε χρόνια, ανακοίνωσε ένα νοσοκομείο του Τορίνο.

Η 67χρονη γυναίκα, που ονομάζεται Έλενα, είχε χάσει την όρασή της σε σοβαρό τροχαίο ατύχημα, όταν προκλήθηκε ανεπανόρθωτη βλάβη στο οπτικό νεύρο του αριστερού ματιού, με αποτέλεσμα να μην μεταδίδεται το φως από το μάτι στον εγκέφαλο, αν και οι δομές του οφθαλμού παρέμειναν άθικτες, σύμφωνα με το νοσοκομείο Μολινέτε.

Αντίθετα, το δεξί της μάτι, το οποίο έπασχε ήδη από εκφύλιση της ωχράς κηλίδας, υπέστη ανεπανόρθωτο τραυματισμό στον αμφιβληστροειδή και τον κερατοειδή. «Η ολική καταστροφή του τμήματος που περιέχει τα βλαστοκύτταρα καθιστούσε απολύτως αδύνατη μια κλασική μεταμόσχευση κερατοειδούς», καταδικάζοντας αυτήν τη γυναίκα σε τύφλωση, σύμφωνα με το νοσοκομείο.

Αλλά αυτό το εμπόδιο, «το οποίο θεωρούνταν μέχρι τώρα ανυπέρβλητο», ξεπεράστηκε από τον καθηγητή Μικέλε Ρεϊμπάλντι και τους συνεργάτες του.

Παγκόσμια πρωτιά

«Αξιοποιώντας τους υγιείς αλλά μη λειτουργικούς πλέον ιστούς του αριστερού ματιού, οι γιατροί αφαίρεσαν και μεταμόσχευσαν στο δεξί μάτι ένα πλήρες ανατομικό όργανο που περιελάμβανε τον κερατοειδή, τον σκληρό χιτώνα, τον επιπεφυκότα και, για πρώτη φορά στον κόσμο, το κεντρικό τμήμα του αμφιβληστροειδούς, την ωχρά κηλίδα», εξήγησε το νοσοκομείο. Έτσι, κατάφεραν από δύο πάσχοντα μάτια να αναδημιουργήσουν έναν οφθαλμό που βλέπει.

«Περιμένουμε τώρα να δούμε σε ποιο βαθμό ο μεταμοσχευμένος αμφιβληστροειδής θα μπορέσει να λειτουργήσει, αλλά τα πρώτα αποτελέσματα είναι ενθαρρυντικά», σχολίασε ο καθηγητής Ρεϊνάλντι στην ανακοίνωση, διευκρινίζοντας ότι η επέμβαση ήταν «πολύ σύνθετη» και κράτησε σχεδόν έξι ώρες.

Ο Γάλλος καθηγητής Μισέλ Πακ, επικεφαλής του τμήματος οφθαλμολογίας στο Εθνικό Νοσοκομείο Κενζ-Βεν του Παρισιού και ειδικός στις παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, επιβεβαίωσε στο AFP ότι επρόκειτο για μια παγκόσμια πρωτιά. Ελλείψει δημοσιευμένων μελετών «δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί αντικειμενικά η τεχνική» που ακολούθησαν οι Ιταλοί χειρουργοί ή το κατά πόσο μπορούν να επωφεληθούν από αυτήν και άλλοι ασθενείς, τόνισε ωστόσο το νοσοκομείο του Παρισιού.

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