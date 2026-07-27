Greek Mafia: Συνελήφθη στο Ντουμπάι ο «Έντικ», αρχηγός της ρωσόφωνης μαφίας

Snapshot Ο αρχηγός της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης «Έντικ» συνελήφθη στο Ντουμπάι μαζί με τον στενό συνεργάτη του Σοφιάνοφ.

Οι δύο άνδρες είχαν φύγει από την Ελλάδα μετά από εκτελέσεις μελών της Greek Mafia και συνδέονται με οργανωμένο έγκλημα.

Οι ελληνικές δικαστικές αρχές προετοιμάζουν αίτημα έκδοσης για να τους φέρουν στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσουν τις δικαστικές υποθέσεις τους.

Ο «Έντικ» είχε ξανασυλληφθεί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και είχε τεθεί υπό περιοριστικό όρο με ηλεκτρονική επιτήρηση. Snapshot powered by AI

Στα χέρια των αρχών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων βρίσκεται ο διαβόητος ηγέτης ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης, γνωστός ως «Έντικ» ή «η Φωνή». Μαζί του συνελήφθη και ο στενός συνεργάτης του, ενώ οι ελληνικές δικαστικές αρχές αναμένεται να κινήσουν τις διαδικασίες για την έκδοσή τους στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μαζί του συνελήφθη και ο στενός συνεργάτης του, Σοφιάνοφ, ο οποίος θεωρείται το «δεξί χέρι» του.

Οι δύο άνδρες είχαν εγκαταλείψει την Ελλάδα μετά τη σειρά εκτελέσεων στελεχών της λεγόμενης Greek Mafia, ένας «πόλεμος» που συνδέθηκε με διαδοχικές εκτελέσεις προσώπων του οργανωμένου εγκλήματος.

Μετά τη σύλληψή τους, οι ελληνικές δικαστικές αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος έκδοσης, προκειμένου να μεταφερθούν στην Ελλάδα και να αντιμετωπίσουν τις δικαστικές εκκρεμότητές τους.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που ο «Έντικ» εντοπίζεται από τις αρχές στο Ντουμπάι. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ξανά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου του είχε επιβληθεί περιοριστικός όρος με ηλεκτρονική επιτήρηση, μέσω ειδικού ηλεκτρονικού βραχιολιού.

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