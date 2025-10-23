Μαφία και παρακράτος ζουν και βασιλεύουν…

Ένα 16χρονο κορίτσι «έσβησε» έξω από ένα κλαμπ την περασμένη Κυριακή στο Γκάζι. Βλέπετε δεν στάθηκε το ίδιο τυχερό όπως τα άλλα 16χρονα που πριν από λίγο καιρό τους σέρβιραν πάλι «μπόμπες» σε ένα άλλο κλαμπ και σώθηκαν πηγαίνοντας στο νοσοκομείο.

Παθαίνουμε αλλά δεν μαθαίνουμε. Και πεθαίνουμε. Το κορίτσι ήταν ανήλικο. Άρα δεν έπρεπε να της σερβίρουν αλκοόλ. Στο Ελλαδιστάν όχι μόνο δίνουν αλκοόλ στα πιτσιρίκια αλλά τους σερβίρουν και «μπόμπες». Τόσο επικίνδυνες που μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο. Τώρα θα αρχίσουμε τα κροκοδείλια δάκρυα. Και φυσικά θα φτάσει το μαχαίρι στο κόκκαλο.

Όπως το άλλο κλαμπ που έκλεισε για λίγο και μετά βρέθηκε ένας… λειτουργός της δικαστικής εξουσίας, βρήκε ένα παράθυρο και καθάρισε την μπουγάδα. Μάντης δεν είμαι αλλά προβλέπω πως κάτι ανάλογο θα γίνει κι εδώ. Ή μάλλον χειρότερο…

Γιατί εδώ οι κάτοικοι της περιοχής και βλέπουν τα παιδάκια να πέφτουν σαν κοτόπουλα κάθε Σαββατοκύριακο, λένε πως φοβούνται να μιλήσουν γιατί δέχονται απειλές για τη ζωή τους και τη σωματική τους ακεραιότητα. Κολομβία είπες; Το κράτος που σπεύδει να φτιάχνει νόμους και τροπολογίες για την ελευθερία του κοσμάκη, δεν μπορεί καν να εφαρμόσει αυτούς που ήδη έχει. Κι όταν γίνεται το κακό οι αρμόδιοι ρίχνουν ο ένας στον άλλο την ευθύνη. Μπαλάκι στις πλάτες μας.

Η μαφία αλωνίζει και θύματα είναι μόνιμα τα παιδιά μας. Πάντα και παντού. Είμαστε όλοι υποψήφια θύματα. Γιατί το παρακράτος κάνει πλάκα στο κράτος. Γιατί ο Νόμος και η Τάξη που επικαλούνται επιβάλλεται μόνο στον αδύναμο. Ο δυνατός σκοτώνει και δέρνει… Σε όλα τα επίπεδα, σε όλους τους τομείς. Αντί να φτιάχνετε Νόμους, δοκιμάστε να εφαρμόσετε αυτούς που έχετε. Θα είναι μια καλή αρχή.