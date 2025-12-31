86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

Κάθε μέρα, πριν ακόμα ξημερώσει, ο Τομ Μιμς σηκώνεται από το κρεβάτι του στην Αλαμπάμα . Είναι 86 ετών, έχει καρδιακά προβλήματα, αλλά ακολουθεί το ίδιο τελετουργικό εδώ και χρόνια. Στις 3 το πρωί διαβάζει τη Βίβλο και λίγο αργότερα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ Piggly Wiggly, πριν καν ανοίξουν οι πόρτες. Όχι από χόμπι, αλλά από ανάγκη.

