86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της
Η καμπάνια μιας εγγονής έφερε στο φως μια σκληρή πραγματικότητα για χιλιάδες ηλικιωμένους εργαζόμενους
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Κάθε μέρα, πριν ακόμα ξημερώσει, ο Τομ Μιμς σηκώνεται από το κρεβάτι του στην Αλαμπάμα. Είναι 86 ετών, έχει καρδιακά προβλήματα, αλλά ακολουθεί το ίδιο τελετουργικό εδώ και χρόνια. Στις 3 το πρωί διαβάζει τη Βίβλο και λίγο αργότερα βρίσκεται στο σούπερ μάρκετ Piggly Wiggly, πριν καν ανοίξουν οι πόρτες. Όχι από χόμπι, αλλά από ανάγκη.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:02 ∙ ΚΑΙΡΟΣ
Καιρός – meteo.gr: Πώς θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
20:32 ∙ LIFESTYLE