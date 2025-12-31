ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν στο site οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026

Η ΔΕΗ διατηρεί σταθερή την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου

ΔΕΗ: Αναρτήθηκαν στο site οι τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ οι αναλυτικοί τιμοκατάλογοι για τον Ιανουάριο 2026.

Όπως αναφέρεται, παρά την αύξηση στη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας τον Δεκέμβριο, η ΔΕΗ διατηρεί σταθερή την τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου στα 0,139 ευρώ/kWh, εφαρμόζοντας έκπτωση 11%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή του πράσινου τιμολογίου τον Ιανουάριο του 2026 είναι χαμηλότερη κατά περίπου 10% σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025 που είχε διαμορφωθεί στα 0,155 ευρώ/kWh.

Στις ζώνες χαμηλής χρέωσης, η τιμή του πράσινου τιμολογίου παραμένει επίσης σταθερή στα 0,125 ευρώ/kWh, προσφέροντας σημαντικό όφελος στους πελάτες με διζωνικούς μετρητές, οι οποίοι μπορούν να αξιοποιούν τις χαμηλότερες τιμές τις ώρες μειωμένης χρέωσης.

Συνολικά, όπως αναφέρεται, το 2025 η ΔΕΗ είχε το φθηνότερο πράσινο τιμολόγιο της αγοράς, έχοντας προχωρήσει στη διάρκεια του έτους σε εκπτώσεις και προωθητικές ενέργειες προς τους πελάτες της ύψους 350 εκατ. ευρώ, αποδεικνύοντας έμπρακτα τον ρόλο της ως αξιόπιστου παρόχου που στηρίζει τα ελληνικά νοικοκυριά.

Στα προγράμματα που ανακοίνωσε η ΔΕΗ ξεχωρίζει η προωθητική ενέργεια στο σταθερό μπλε myHomeEnter με την οποία οι νέοι πελάτες μέχρι 31/1/2026 κλειδώνουν σταθερή τιμή 0,115 ευρώ/kWh για 12 μήνες.

Στα σταθερά μπλε προγράμματά της, η ΔΕΗ προτείνει επιπλέον το σταθερό μπλε πρόγραμμα myHome Plan, το οποίο συνοδεύεται από προωθητική ενέργεια αξίας 100 ευρώ, ενώ στο myHome Online υπάρχει προωθητική ενέργεια 50 ευρώ. Όλα τα σταθερά προγράμματα της ΔΕΗ προσφέρουν πρόσβαση στις υψηλής αξίας ανταμοιβές του προγράμματος MyRewardsCoupons (με πρόσβαση μέσω του myΔΕΗ) ενώ ειδικά το myHomePlan ξεκλειδώνει και μια σειρά από πρόσθετες επιβραβεύσεις όπως οι 6 μήνες δωρεάν συνδρομή Disney+. Τέλος, για τους πελάτες που αξιοποιούν το διζωνικό μετρητή τους, προτείνεται το σταθερό μπλε myHomeEnterTwo που προσφέρει τιμή 0,095 ευρώ/kWh στις ώρες χαμηλής χρέωσης. Με σταθερή χρέωση κιλοβατώρας και χωρίς καμία προϋπόθεση, τα μπλε προγράμματα εξασφαλίζουν απόλυτο έλεγχο στο ενεργειακό κόστος και προστασία από τις αυξομειώσεις της χονδρικής.

Τέλος, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου ΔΕΗ myHome4All για τον Ιανουάριο διαμορφώνεται στα 0,138 ευρώ/kWh, με έκπτωση 21% στη βασική τιμή, παραμένοντας σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα για όσους αναζητούν οικονομικές επιλογές με ευελιξία.

Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.

