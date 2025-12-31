Τρόμος για δύο 13χρονες: Μίλαγαν με Αιγύπτιους στα social media - Λιπόθυμη από χρήση χασίς η μία!
Απίστευτη τροπή πήρε η γνωριμία δύο νεαρών κοριτσιών μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Αδιανόητο περιστατικό με πρωταγωνίστριες δυο κορίτσια μόλις 13 ετών, καθώς οι ανήλικες έκαναν χρήση χασίς μαζί με δύο Αιγύπτιους τους οποίους γνώρισαν μέσω social media!
Σύμφωνα με το MEGA, τα κορίτσια συνομιλούσαν αρκετό καιρό με τους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι τις έπεισαν να πάνε στο σπίτι τους. Οι 13χρονες πήγαν και εκεί έκαναν χρήση χασίς, με την μια εξ αυτών να πέφτει λιπόθυμη!
Το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ το ίδιο εξέφρασε φόβους πως έπεσε και θύμα βιασμού και για τον λόγο αυτό της έγινε και εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν έχει κακοποιηθεί.
