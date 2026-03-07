Μέγκαν Μαρκλ: Τα νέα επαγγελματικά σχέδια της μετά το «διαζύγιο» με το Netflix

Η Μέγκαν Μαρκλ και το Netflix τραβούν χωριστούς δρόμους και η δούκισσα του Σάσσεξ θα αναλάβει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας «As Ever», σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η 44χρονη δούκισσα του Σάσσεξ ανακοίνωσε τη συνεργασία της με το Netflix πριν από ένα χρόνο, όταν της ανατέθηκε μία νέα σεζόν της εκπομπής «With Love, Meghan». Η συμφωνία έδωσε στο Netflix μερίδιο στην εταιρεία της Μέγκαν Μαρκλ «As Ever», η οποία περιλαμβάνει μαρμελάδες, ροζέ κρασί και διακοσμητικά λουλούδια.

Πηγές ισχυρίζονται ότι η Μέγκαν Μαρκλ θεωρούσε το Netflix υπερβολικά «προσεκτικό» και ήθελε να «εξαπλωθεί παγκοσμίως», πιστεύοντας ότι η μάρκα της μπορεί να «σταθεί από μόνη της».

Ωστόσο, το απότομο «διαζύγιο» της Μέγκαν Μαρκλ με το Netflix έρχεται μόλις δύο μήνες μετά την ακύρωση της σειράς «With Love, Meghan» η οποία έχει δύο σεζόν.

Το χριστουγεννιάτικο ειδικό επεισόδιο προκάλεσε έντονα σχόλια οι οποίοι κατηγόρησαν τη Μέγκαν Μαρκλ ότι ήταν «αποκομμένη από την πραγματικότητα» σε μια εξαιρετικά «κακόγουστη» εκπομπή.

Εκπρόσωπος της εταιρείας «As Ever» επιβεβαίωσε στη Daily Mail: «Η As Ever είναι ευγνώμων για τη συνεργασία με το Netflix κατά τη διάρκεια της έναρξης και του πρώτου μας έτους. Έχουμε σημειώσει σημαντική και ταχεία ανάπτυξη και η As Ever είναι πλέον έτοιμη να σταθεί στα δικά της πόδια. Μας περιμένει ένα συναρπαστικό έτος και ανυπομονούμε να μοιραστούμε περισσότερα».

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα The Sun: «Η Μέγκαν εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις με την ομάδα του Netflix και είναι στενή προσωπική φίλη του Τεντ [σ.σ.Σαράντος], οπότε δεν ήθελε να τον αναστατώσει, αλλά είναι πολύ χαρούμενη που έχει τον πλήρη έλεγχο της εταιρείας. Είναι η κατάλληλη στιγμή για τη Μέγκαν να έχει τον πλήρη έλεγχο, δεδομένων των πρόσφατων επιτυχιών».

Και συνέχισε: «Το Νetflix υπήρξε ένας καλός συνεργάτης, αλλά η Μέγκαν ήθελε εδώ και καιρό να επεκτείνει το brand σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά την εμπόδιζε η πιο συντηρητική ομάδα του Netflix».

Εκπρόσωπος του Netflix δήλωσε: «Το πάθος της Μέγκαν να αναβαθμίζει τις καθημερινές στιγμές με όμορφους αλλά απλούς τρόπους ενέπνευσε τη δημιουργία της μάρκας As Ever και είμαστε χαρούμενοι που συμβάλαμε στην υλοποίηση αυτού του οράματος».

