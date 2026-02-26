Ο βασιλιάς της Ιορδανίας «σνόμπαρε» τον πρίγκιπα Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ

Ο βασιλιάς και ο διάδοχος της Ιορδανίας φαίνεται πως «αγνόησαν» σκόπιμα τον πρίγκιπας Χάρι και την Μέγκαν Μαρκλ, κατά τη διάρκεια της αστραπιαίας περιοδείας τους στο Αμμάν.

Ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ έφτασαν αργά το βράδυ της Τρίτης στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας και την Τετάρτη ξεκίνησαν μια σειρά ανθρωπιστικών επισκέψεων σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Μεταξύ αυτών, παρέστησαν σε εκδήλωση στην κατοικία του βρετανού πρέσβη με στελέχη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και προσωπικό της πρεσβείας.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Την Πέμπτη, οι Σάσεξ επισκέφθηκαν κέντρο αποκατάστασης στο Αμμάν, με τη δούκισσα να επιλέγει look high street αισθητικής αντί για haute couture, φορώντας σακάκι αξίας 109 λιρών από τα Zara.

Duchess Meghan Perfects High-Low Dressing in Zara and Chanel https://t.co/U0FcblMxmx — Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) February 26, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, πηγές από το περιβάλλον της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας ανέφεραν ότι δεν υπήρχε πρόθεση να προγραμματιστεί καμία συνάντηση με τον δούκα και τη δούκισσα του Σάσεξ.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Ο νυν βασιλιάς της Ιορδανίας, Αμπντάλα Β’, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη βασιλική οικογένεια της Βρετανίας και είναι κοντά στον βασιλιά Κάρολο. Η σχέση τους θεωρείται τόσο στενή, ώστε ο βασιλιάς Αμπντάλα και η σύζυγός του, βασίλισσα Ράνια, ήταν επίτιμοι προσκεκλημένοι στη στέψη.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II / AP

Ο γιος τους, διάδοχος πρίγκιπας Χουσεΐν, διατηρεί επίσης φιλικές σχέσεις με τον πρίγκιπα Ουίλιαμ, έχοντας πραγματοποιήσει πολλές κοινές εμφανίσεις, από αγώνες ποδοσφαίρου μέχρι επίσκεψη σε βάση της RAF.

Το μόνο μέλος της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας που συνάντησαν, έστω και σύντομα, ήταν η πριγκίπισσα Μπάσμα μπιντ Ταλάλ, θεία του νυν βασιλιά, κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε δράση του Jordanian Hashemite Fund for Human Development.

Harry and Meghan 'snubbed' by Jordan's royal family: King Abdullah and his eldest son - who have close relationship to Charles and William - swerve meeting with Sussexes https://t.co/S5oz9rMyyR — Daily Mail (@DailyMail) February 26, 2026

Πράγματι, ο βασιλιάς Αμπντάλα φαίνεται να απέφυγε σκόπιμα οποιαδήποτε δημόσια συνάντηση με τον Χάρι και την Μέγκαν — επιλέγοντας αντ’ αυτού να συναντήσει τον πρόεδρο της Ινδονησίας, Πραμπόβο Σουμπιάντο.

Ο βασιλιάς της Ιορδανίας, Abdullah II / AP

Σε μια ακόμη κίνηση που εκλήφθηκε ως «ψυχρό μήνυμα», ο βασιλιάς συναντήθηκε με τον επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, ο οποίος ηγείται της επίσκεψης του δούκα και της δούκισσας στην Ιορδανία.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ / AP

Στις επίσημες φωτογραφίες, ο βασιλιάς Αμπντάλα εμφανίζεται σε συνομιλίες με τον επικεφαλής του ΠΟΥ και πολυμελή αντιπροσωπεία — ωστόσο, η Μέγκαν και ο Χάρι απουσίαζαν. Και αυτό παρά το γεγονός ότι το φιλανθρωπικό τους ίδρυμα, Archewell Philanthropies, συνεργάζεται με τον ΠΟΥ.

