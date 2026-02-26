«Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη»: Tο συγκινητικό νέο τραγούδι του Γιώργου Χουβαρδά

Ο ερμηνευτής Γιώργος Χουβαρδάς κυκλοφόρησε το τρίτο τραγούδι του επερχόμενου πρώτου προσωπικού του δίσκου σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη, που έχει τίτλο: «Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη»

Ο ερμηνευτής Γιώργος Χουβαρδάς κυκλοφόρησε το τρίτο τραγούδι του επερχόμενου πρώτου προσωπικού του δίσκου σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη, με τίτλο «Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη», μιλώντας για «όλους εκείνους που μπόρεσαν να αγαπήσουν ολοκληρωτικά, αναλαμβάνοντας το βάρος της ασυμμετρίας, ανοίγοντας δρόμους στο συναίσθημα, χωρίς τον φόβο της παραδοχής, ακόμη κι όταν ο χρόνος αρνιόταν πεισματικά τη διάρκεια του “μαζί”», όπως έγραψε ο στιχουργός του τραγουδιού σε ανάρτηση.

Ακούστε το εδώ:

«Σε έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη, εγώ σ' αγάπησα παράτολμα πολύ. Αυτή είναι πάντα της καρδιάς μου η τακτική, ν' ανοίγει στο αίσθημα συνέχεια μονοπάτι», ερμηνεύει ο Γιώργος Χουβαρδάς, αγγίζοντας τη λεπτή γραμμή ανάμεσα στο «μακάρι» και στο «όμως», και υπό την σκηνοθετική ματιά του Πάνου Ηλιόπουλου, ο Βασίλης και η Μαρία Σπάθα συγκινούν αποδίδοντας την ουσία του τραγουδιού, το βασικό του μήνυμα για τους ανθρώπους εκείνους που δεν κατάφεραν να μείνουν μαζί, αλλάξανε νωρίς πορείες κι εν τέλει η εικόνα της κοινής τους ζωής πέρασε μόνο στην ονειρική σφαίρα της φαντασίας τους.

Ο ερμηνευτής και τραγουδοποιός Γιώργος Χουβαρδάς, με σπουδές στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών και έχοντας ήδη διανύσει τα πρώτα του βήματα με σημαντικές συνεργασίες, όπως εκείνες με τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Γιώργο Καζαντζή, τον Παντελή Θαλασσινό, την Ελένη Δήμου, τη Λίνα Νικολακοπούλου και αρκετούς ακόμη οµοτέχνους του, έχει κατακτήσει σημαντική θέση στις ανερχόμενες και πολλά υποσχόμενες φωνές της νέας γενιάς.

Μάλιστα, η προηγούμενη δισκογραφική κυκλοφορία του με τίτλο «Μαΐστρος», το ντουέτο του με τον καταξιωμένο ερμηνευτή Παντελή Θαλασσινό σε στίχους του Κωνσταντίνου Τσακαλάκη, λειτούργησε ως γέφυρα για την επίσημη γνωριμία του με τους λάτρεις του έντεχνου τραγουδιού της χώρας.

xoybardas-tsakalakhs-backstage-photo-1.jpg



Το τραγούδι «Σ’ έναν κόσμο που φοβάται την αγάπη» κυκλοφορεί επίσημα και μπορείτε να το βρείτε σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

