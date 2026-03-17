Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

Την έντονη ενόχληση της Τουρκίας έναντι των ευρωπαϊκών κρατών (Γαλλίας, Ιταλίας, Ισπανίας, Βρετανίας, Ολλανδίας) που απέστειλαν βοήθεια και πολεμικά πλοία για την προστασία της Κύπρου, εξέφρασε ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) Ομέρ Τσελίκ.

Μάλιστα, δεν έμεινε εκεί, αλλά προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και κατηγόρησε ευθέως τις ευρωπαϊκές χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Βρετανία, Γερμανία) που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους στην Κύπρο, αλλά και το Ισραήλ, ότι δημιουργούν περισσότερη αστάθεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια, επανέλαβε τις ανυπόστατες και γνωστές αιτιάσεις της Τουρκίας περί δήθεν καθεστώτος αποστρατιωτικοποίησης νησιών του Αιγαίου.

Επίσης, ο Τσελίκ άσκησε σκληρή κριτική στη στάση της ΕΕ έναντι του πολέμου της Ουκρανίας. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση απέδειξε ξεκάθαρα πόσο αναποτελεσματική ήταν όσον αφορά τις αξιολογήσεις ασφαλείας και το όραμα ασφαλείας κατά τη διάρκεια του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας» ανέφερε.

Τέλος, εμφανίστηκε εκ νέου ως προστάτης των συμφερόντων των Τουρκοκυπρίων.

