Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας: Αεροσκάφη Typhoon και F-35 αναπτύχθηκαν σε Κατάρ και Κύπρο

Το υπουργείο Άμυνας της Βρετανίας ενημέρωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας βρετανικά αεροσκάφη Typhoon και F-35, με υποστήριξη εναέριου ανεφοδιασμού από αεροσκάφη Airbus Voyager, πραγματοποίησαν επιχειρήσεις για την υπεράσπιση των βρετανικών συμφερόντων».

Πρόσθεσε ότι οι εξορμήσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης για την υπεράσπιση συμμάχων σε όλο το Κατάρ, την Κύπρο, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και το Μπαχρέιν.

An update on UK operations in the Middle East, 15 March 2026.

