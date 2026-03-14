Ισραήλ και Λίβανος αναμένεται να έχουν απευθείας συνομιλίες στην Κύπρο ή στη Γαλλία

Οι IDF έπληξαν στόχους στην περιοχή Bekaa του Λιβάνου, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Το Ισραήλ και ο Λίβανος αναμένεται να πραγματοποιήσουν απευθείας συνομιλίες τις επόμενες ημέρες, τις πρώτες από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ο οποίος έχει εμπλέξει βαθύτερα τη Βηρυτό στη σύγκρουση, μετέδωσε το Σάββατο η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz, επικαλούμενη δύο πηγές με γνώση του θέματος.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις συνομιλίες θα συμμετάσχει ο γαμπρός του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, Τζέρεντ Κούσνερ. Οι συναντήσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν είτε στο Παρίσι είτε στην Κύπρο.

Επικεφαλής της ισραηλινής αντιπροσωπείας αναμένεται να είναι ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, Ron Dermer, αναφέρει η Haaretz.