Το Ιράν εξετάζει με… ειρωνεία την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου – Απειλές Τραμπ

Snapshot Το Ιράν εξετάζει αμερικανική πρόταση για τματισμό του πολέμου, ενώ παραμένουν άλυτα τα ζητήματα του πυρηνικού προγράμματος και των Στενών του Ορμούζ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως το Ιράν επιθυμεί συμφωνία, παρά τις απειλές για ενδεχόμενους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.

Οι πλευρές βρίσκονται κοντά σε μονοσέλιδο μνημόνιο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης και επανέναρξη συνομιλιών για κυρώσεις και ναυσιπλοΐα.

Ιρανοί αξιωματούχοι εκφράζουν επιφυλάξεις και ειρωνεύονται το αμερικανικό σχέδιο, χαρακτηρίζοντάς το «λίστα επιθυμιών» και επικοινωνιακή διαχείριση της Ουάσιγκτον. Snapshot powered by AI

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου, την ώρα που παραμένουν άλυτα δύο από τα βασικά ζητήματα της κρίσης: το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.

Εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ISNA, ανέφερε ότι η Τεχεράνη θα απαντήσει επίσημα στην αμερικανική πρόταση.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι πιστεύει πως το Ιράν «θέλει συμφωνία».

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία. Είχαμε πολύ καλές συνομιλίες τις τελευταίες 24 ώρες και είναι πολύ πιθανό να υπάρξει συμφωνία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

Ωστόσο, λίγες ώρες νωρίτερα ο Τραμπ εμφανιζόταν πιο επιφυλακτικός, απειλώντας μέσω Truth Social με επανέναρξη των αμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν και χαρακτηρίζοντας «μεγάλη υπόθεση» το ενδεχόμενο η Τεχεράνη να αποδεχθεί την τελευταία αμερικανική πρόταση.

Κοντά σε συμφωνία, αλλά με μεγάλα «αγκάθια»

Σύμφωνα με πηγές που συμμετέχουν στη διαμεσολάβηση μέσω Πακιστάν, οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο που θα μπορούσε να οδηγήσει στον επίσημο τερματισμό της σύγκρουσης.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το κείμενο θα άνοιγε τον δρόμο για συνομιλίες σχετικά με την επανέναρξη της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, την άρση αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν και την επιβολή περιορισμών στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Παραμένει ωστόσο ασαφές σε ποιο βαθμό η νέα πρόταση διαφέρει από το σχέδιο 14 σημείων που είχε παρουσιάσει η Τεχεράνη την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειρωνείες από την Τεχεράνη

Παρά τις αναφορές περί προόδου, Ιρανοί αξιωματούχοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί.

Ο εκπρόσωπος της επιτροπής εξωτερικών υποθέσεων και εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Ρεζαεΐ, χαρακτήρισε το αμερικανικό σχέδιο «περισσότερο μια λίστα επιθυμιών των ΗΠΑ παρά πραγματικότητα».

Σε ακόμη πιο ειρωνικό τόνο, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ σατίρισε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις πρόσφατες αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις και τις διαρροές περί συμφωνίας με την Τεχεράνη.

Σε ανάρτησή του στο X, παραποίησε σκωπτικά τις ονομασίες των αμερικανικών επιχειρήσεων, σε «Η Επιχείρηση “Εμπιστέψου με, αδερφέ” απέτυχε», προσθέτοντας: «Τώρα επιστρέφουμε στην κανονικότητα με την Επιχείρηση “Ψευτο-Axios”».

Παράλληλα Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι οι αναφορές περί προόδου στις συνομιλίες αποτελούν προσπάθεια επικοινωνιακής διαχείρισης από την Ουάσιγκτον μετά την αποτυχία της να ανοίξει ξανά τα Στενά στη διεθνή ναυσιπλοΐα.