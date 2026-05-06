Τραμπ: Συμφωνία με Ιράν έως 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, σε τηλεφωνική συνομιλία του με το PBS News το πρωί της Τετάρτης. Όπως ανέφερε, μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και τη μεταφορά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να υπογράψουν τη συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Μαΐου. «Είναι πιθανό, ναι», είπε σε συνέντευξή του στο PBS.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, «θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους μας». Ο Τραμπ δεν απέκλεισε εκ νέου στρατιωτική δράση, λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία «θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αν και όπως παραδέχθηκε, και στο παρελθόν είχε αντίστοιχη εκτίμηση χωρίς αποτέλεσμα. «Θα δούμε τι θα γίνει», σημείωσε χαρακτηριστικά. Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο Αναφερόμενος στο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το σενάριο συμφωνίας περιλαμβάνει την αποστολή εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, καθώς και περιορισμούς στη λειτουργία υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Απέρριψε, ωστόσο, ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που είχαν διαρρεύσει, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας που συζητείται. Διπλωματικές κινήσεις και κυρώσεις Ο πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε περίπτωση συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ δεν απέκλεισε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Αναφορικά με πιθανή εμπλοκή ειδικών απεσταλμένων, όπως ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, ο Τραμπ χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «απίθανη», εκτιμώντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς αυτούς. Οι διεθνείς επιπτώσεις και το πετρέλαιο Ο Τραμπ συνδέει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και με την ενεργειακή αγορά, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών πετρελαίου. Έκανε λόγο για εκατοντάδες πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα λόγω της κρίσης. Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι προβλέψεις για εκτίναξη των τιμών αποδείχθηκαν λανθασμένες, υποστηρίζοντας ότι οι αγορές παρέμειναν πιο σταθερές από το αναμενόμενο. Στην ίδια συνομιλία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε και το σχέδιο κατασκευής αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, απορρίπτοντας επικρίσεις για το κόστος του έργου και υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτείται κυρίως από ιδιωτικές δωρεές, συμπεριλαμβανομένων δικών του κεφαλαίων. Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ισλαμαμπάντ Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια πρόταση για επανέναρξη των συνομιλιών, οι οποίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, βασιζόμενη σε πηγές που γνωρίζουν το θέμα. ΥΠΕΞ Ιράν: Η απάντηση της Τεχεράνης στις θέσεις των ΗΠΑ δεν έχει διαβιβαστεί στο Πακιστάν Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την 14-σημείων πρόταση του Ιράν δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB. Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

«Ο ιρανικός λαός έχει ιστορική συνείδηση ​​και έχει κατανοήσει ότι σε αυτό το ευαίσθητο στάδιο της ιστορίας της χώρας, πρέπει να αντισταθεί πάση θυσία σε αυτόν τον εγκληματία εχθρό, ο οποίος στην αυταπάτη του νόμιζε ότι μπορούσε να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εχθροί δεν έχουν ακόμη καταλάβει ότι ο ιρανικός λαός προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί», δήλωσε σε ηχητικό μήνυμα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκάλιμπαφ.

Στο ίδιο μήνυμα, απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, ο Γκάλιμπαφ προειδοποίησε: «Ο εχθρός, στο νέο του σχέδιο, προσπαθεί να ασκήσει οικονομική πίεση και να δημιουργήσει διαφημιστική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης μέσω ναυτικού αποκλεισμού, με στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας και να μας αναγκάσει να παραδοθούμε. Φυσικά, δεν υποτιμούμε την πιθανότητα μιας στρατιωτικής επίθεσης, ειδικά μιας τρομοκρατικής, αλλά η κοινωνική πτυχή του σχεδίου του εχθρού είναι να αποδυναμώσει το Ιράν εκ των έσω. Ο εχθρός έχει εναποθέσει μεγάλες ελπίδες στην οικονομική πίεση, αλλά είναι σαφές ότι για άλλη μια φορά έλαβε ψευδείς πληροφορίες και έλαβε μια λανθασμένη απόφαση βάσει αυτών. Αυτή η λανθασμένη απόφαση θα προκαλέσει βάσανα σε όλους».

«Όλοι μας», κατέληξε, «πρέπει να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν από τους μεγαλύτερους πολέμους στην πρόσφατη ιστορία του Ιράν. Η τελική νίκη θα καταστήσει το Ιράν έναν ισχυρό παράγοντα στο διεθνές σύστημα και θα αποτελέσει τη βάση για την υλική και πνευματική πρόοδο της χώρας. Είναι φυσικό η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου να συνεπάγεται δυσκολίες».

Το Ιράν καλεί τον ΟΗΕ να απορρίψει το σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ για το Ορμούζ

Το Ιράν απορρίπτει το σχέδιο ψηφίσματος που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και προτρέπει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να το απορρίψουν. «Η μόνη βιώσιμη λύση στα Στενά του Ορμούζ είναι σαφής», έγραψε σε ανάρτηση ιστολογίου ο Ιρανός εκπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη. «Ένας οριστικός τερματισμός του πολέμου, η άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Αντ' αυτού, η Τεχεράνη κατηγορεί ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ένα ελαττωματικό και πολιτικά υποκινούμενο σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το πρόσχημα της «ελευθερίας της πλοήγησης», για να προωθήσουν τη δική τους πολιτική ατζέντα και να νομιμοποιήσουν παράνομες ενέργειες, όχι για να επιλύσουν την κρίση. Το Ιράν καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τη λογική, τη δικαιοσύνη και τις αρχές, όχι την πίεση, απορρίπτοντας το σχέδιο και απέχοντας από την υποστήριξη ή τη συν-υποστήριξή του».

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συγκαλεί το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του για απόψε, σύμφωνα με τους Times of Israel , επικαλούμενους ενημερωμένες πηγές. Η συνεδρίαση έρχεται μετά από αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης