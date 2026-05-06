Τραμπ: Συμφωνία με Ιράν έως 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

«Μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να επιτευχθεί πριν από το ταξίδι μου στην Κίνα», εκτιμά ο Αμερικανός πρόεδρος 

Δημήτρης Μάνωλης

Τραμπ: Συμφωνία με Ιράν έως 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, σε τηλεφωνική συνομιλία του με το PBS News το πρωί της Τετάρτης. Όπως ανέφερε, μια πιθανή συμφωνία θα μπορούσε να περιλαμβάνει ακόμη και τη μεταφορά υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου από το Ιράν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν θα μπορούσαν να υπογράψουν τη συμφωνία πριν από το ταξίδι του στην Κίνα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τις 14 και 15 Μαΐου. «Είναι πιθανό, ναι», είπε σε συνέντευξή του στο PBS.

Σε διαφορετική περίπτωση, όπως προειδοποίησε, «θα επιστρέψουμε στους παλιούς τρόπους μας». Ο Τραμπ δεν απέκλεισε εκ νέου στρατιωτική δράση, λέγοντας ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία «θα πρέπει να ξαναρχίσουμε τους βομβαρδισμούς».

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, αν και όπως παραδέχθηκε, και στο παρελθόν είχε αντίστοιχη εκτίμηση χωρίς αποτέλεσμα. «Θα δούμε τι θα γίνει», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Το πυρηνικό πρόγραμμα στο επίκεντρο

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο των διαπραγματεύσεων, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το σενάριο συμφωνίας περιλαμβάνει την αποστολή εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ, καθώς και περιορισμούς στη λειτουργία υπόγειων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν.

Απέρριψε, ωστόσο, ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες που είχαν διαρρεύσει, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν μέρος της συμφωνίας που συζητείται.

Διπλωματικές κινήσεις και κυρώσεις

Ο πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε περίπτωση συμφωνίας με την Τεχεράνη, ενώ δεν απέκλεισε ότι οι συνομιλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε συνολική αποκλιμάκωση της έντασης στην περιοχή.

Αναφορικά με πιθανή εμπλοκή ειδικών απεσταλμένων, όπως ο Steve Witkoff και ο Jared Kushner, ο Τραμπ χαρακτήρισε μια τέτοια κίνηση «απίθανη», εκτιμώντας ότι η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς αυτούς.

Οι διεθνείς επιπτώσεις και το πετρέλαιο

Ο Τραμπ συνδέει την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων και με την ενεργειακή αγορά, υποστηρίζοντας ότι μια συμφωνία θα μπορούσε να οδηγήσει σε πτώση των τιμών πετρελαίου. Έκανε λόγο για εκατοντάδες πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να κινηθούν ελεύθερα λόγω της κρίσης.

Παράλληλα, εμφανίστηκε βέβαιος ότι οι προβλέψεις για εκτίναξη των τιμών αποδείχθηκαν λανθασμένες, υποστηρίζοντας ότι οι αγορές παρέμειναν πιο σταθερές από το αναμενόμενο.

Στην ίδια συνομιλία, ο Τραμπ υπερασπίστηκε και το σχέδιο κατασκευής αίθουσας εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο, απορρίπτοντας επικρίσεις για το κόστος του έργου και υποστηρίζοντας ότι χρηματοδοτείται κυρίως από ιδιωτικές δωρεές, συμπεριλαμβανομένων δικών του κεφαλαίων.

Οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν ενδέχεται να επαναληφθούν την επόμενη εβδομάδα στην Ισλαμαμπάντ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε μια πρόταση για επανέναρξη των συνομιλιών, οι οποίες θα μπορούσαν να ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα στο Ισλαμαμπάντ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, βασιζόμενη σε πηγές που γνωρίζουν το θέμα.

ΥΠΕΞ Ιράν: Η απάντηση της Τεχεράνης στις θέσεις των ΗΠΑ δεν έχει διαβιβαστεί στο Πακιστάν

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η απάντηση της Τεχεράνης στις θέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με την 14-σημείων πρόταση του Ιράν δεν έχει ακόμη διαβιβαστεί στο Πακιστάν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB.

Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

«Ο ιρανικός λαός έχει ιστορική συνείδηση ​​και έχει κατανοήσει ότι σε αυτό το ευαίσθητο στάδιο της ιστορίας της χώρας, πρέπει να αντισταθεί πάση θυσία σε αυτόν τον εγκληματία εχθρό, ο οποίος στην αυταπάτη του νόμιζε ότι μπορούσε να καταστρέψει τον ιρανικό πολιτισμό. Με εκπλήσσει το γεγονός ότι οι εχθροί δεν έχουν ακόμη καταλάβει ότι ο ιρανικός λαός προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί», δήλωσε σε ηχητικό μήνυμα ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκάλιμπαφ.

Στο ίδιο μήνυμα, απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό, ο Γκάλιμπαφ προειδοποίησε: «Ο εχθρός, στο νέο του σχέδιο, προσπαθεί να ασκήσει οικονομική πίεση και να δημιουργήσει διαφημιστική εκστρατεία στα μέσα ενημέρωσης μέσω ναυτικού αποκλεισμού, με στόχο να καταστρέψει τη συνοχή της χώρας και να μας αναγκάσει να παραδοθούμε. Φυσικά, δεν υποτιμούμε την πιθανότητα μιας στρατιωτικής επίθεσης, ειδικά μιας τρομοκρατικής, αλλά η κοινωνική πτυχή του σχεδίου του εχθρού είναι να αποδυναμώσει το Ιράν εκ των έσω. Ο εχθρός έχει εναποθέσει μεγάλες ελπίδες στην οικονομική πίεση, αλλά είναι σαφές ότι για άλλη μια φορά έλαβε ψευδείς πληροφορίες και έλαβε μια λανθασμένη απόφαση βάσει αυτών. Αυτή η λανθασμένη απόφαση θα προκαλέσει βάσανα σε όλους».

«Όλοι μας», κατέληξε, «πρέπει να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε σε έναν από τους μεγαλύτερους πολέμους στην πρόσφατη ιστορία του Ιράν. Η τελική νίκη θα καταστήσει το Ιράν έναν ισχυρό παράγοντα στο διεθνές σύστημα και θα αποτελέσει τη βάση για την υλική και πνευματική πρόοδο της χώρας. Είναι φυσικό η επίτευξη ενός τέτοιου στόχου να συνεπάγεται δυσκολίες».

Το Ιράν καλεί τον ΟΗΕ να απορρίψει το σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ για το Ορμούζ

Το Ιράν απορρίπτει το σχέδιο ψηφίσματος που υπέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στον ΟΗΕ για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και προτρέπει τα κράτη μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας να το απορρίψουν. «Η μόνη βιώσιμη λύση στα Στενά του Ορμούζ είναι σαφής», έγραψε σε ανάρτηση ιστολογίου ο Ιρανός εκπρόσωπος στα Ηνωμένα Έθνη. «Ένας οριστικός τερματισμός του πολέμου, η άρση του θαλάσσιου αποκλεισμού και η αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης».

Αντ' αυτού, η Τεχεράνη κατηγορεί ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν ένα ελαττωματικό και πολιτικά υποκινούμενο σχέδιο ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με το πρόσχημα της «ελευθερίας της πλοήγησης», για να προωθήσουν τη δική τους πολιτική ατζέντα και να νομιμοποιήσουν παράνομες ενέργειες, όχι για να επιλύσουν την κρίση. Το Ιράν καλεί τα κράτη μέλη να ενεργήσουν με βάση τη λογική, τη δικαιοσύνη και τις αρχές, όχι την πίεση, απορρίπτοντας το σχέδιο και απέχοντας από την υποστήριξη ή τη συν-υποστήριξή του».

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου συγκαλεί το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκάλεσε το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας του για απόψε, σύμφωνα με τους Times of Israel , επικαλούμενους ενημερωμένες πηγές. Η συνεδρίαση έρχεται μετά από αναφορές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για ένα μνημόνιο κατανόησης για τον τερματισμό του πολέμου και το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:07ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία: 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη, στις 13 Μαΐου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση ΠΟΥ για την παραλλαγή «Άνδεις»: Το πιο θανατηφόρο στέλεχος του χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο

20:01LIFESTYLE

Μιχάλης Ρακιντζής για Eurovision: «Δεν ασχολούμαι με αυτό, πήγα μία βραδιά και έφυγα»

20:01ΚΟΣΜΟΣ

Γεραπετρίτης από Ιορδανία: Κοινή κατανόηση που έχουμε για τις προκλήσεις της περιοχής

20:00ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: To Game 3 της σειράς στo καυτό «Telekom Center Athens»

19:43ME TO N & ME TO Σ

Κανένας θάνατος δεν έφερε τον άνθρωπο μας πίσω…

19:40ΚΟΣΜΟΣ

Έκθεση αποκαλύπτει το πιθανό κίνητρο του δράστη της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Έφτασαν στα Κανάρια οι πρώτοι ασθενείς από το Πράσινο Ακρωτήρι

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

19:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη - Αεροδρόμιο Μακεδονία: Ενιαίο μέτωπο για το θέμα Ryanair και Fraport

19:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Αμπελόκηποι: Σε 18 μήνες φυλάκιση καταδικάστηκε η 72χρονη για το άτυπο γηροκομείο

19:17ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Το Τελ Αβίβ προετοιμάζεται για κλιμάκωση με το Ιράν – Συνεδριάζει το συμβούλιο ασφαλείας υπό τον Νετανιάχου

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

19:09ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Το Muses Film Awards επιστρέφει στη Λιβαδειά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου

19:03ΕΥ ΖΗΝ

Οι πιο συχνές αλλεργίες από Μάιο μέχρι τέλος καλοκαιριού – Χάρτες γύρης ανά περιοχή

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Σκοτεινό το παρελθόν με τις«εξαφανίσεις» επιστημόνων - Από τη δεκαετία 1940 μυστηριώδεις αυτοκτονίες και αεροπορικά δυστυχήματα

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέχρι τις 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ επιμένει: Το ουράνιο του Ιράν θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ - Τι είπε για την επίσκεψη στην Κίνα

18:55ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 54χρονο για τη δολοφονία του 21χρονου

18:50ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Πώς ζουν οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου – Δείτε βίντεο από το εσωτερικό του πλοίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Όταν ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα έλεγε ότι «για το τροχαίο ευθύνεται 100% ο δρόμος» - Πυροβόλησε 6 φορές το 20χρονο παιδί και μετά τον κλωτσούσε - Το χρονικό της ειδεχθούς εκτέλεσης

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για δύο κύματα θερμών αέριων μαζών - Πώς θα επηρεάσουν τη χώρα

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

21:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιστρέφει το «υγρό τοπίο» - Πού αναμένονται βροχές τις επόμενες ημέρες

19:14LIFESTYLE

Eurovision 2026: Το πρώτο βίντεο του Akyla από την πρόβα - Τα 30'' που μας έδωσαν μία «γεύση» από τον Α' Ημιτελικό

16:23ΚΟΣΜΟΣ

«Λέει ψέματα» ούρλιαξε για τον πατέρα της η 4χρονη κόρη της δολοφονημένης φιναλίστ Μις Ελβετία

16:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηθοποιός... αποκτά παιδί με το σπέρμα του νεκρού γιου της

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

18:18ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φάλτσο» Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας με κακουργηματικές κλήσεις σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημμελήματα

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Μυστήριο με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μέσα σε πορτ μπαγκάζ

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Δικαίωση για Γερμανό τουρίστα - Είχε πληρώσει €7.186 ευρώ για διακοπές στην Κω και δεν έβρισκε ξαπλώστρα - Πήρε αποζημίωση

18:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Βαλένθια: Όλο το T-Center με φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακό μπλακ άουτ στην Αττική για δύο μέρες: Ποιοι δρόμοι κλείνουν

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

19:00ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πιθανή συμφωνία με το Ιράν μέχρι τις 15 Μαΐου - Γκαλιμπάφ: Οι Ιρανοί προτιμούν να πεθάνουν παρά να παραδοθούν

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Το χρονικό που οδήγησε στη δολοφονία - «Ήρθαμε Τετ-α-τετ πριν πυροβολήσει», λέει η αδελφή του θύματος

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ