Ιράν: Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ - Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με εκβιασμούς

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Esmaeil Baghaei δήλωσε σε πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του ότι το αμερικανικό σχέδιο και η πρόταση εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση και ότι, μόλις το Ιράν ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, θα γνωστοποιήσει τις απόψεις του στην πακιστανική πλευρά.

Όπως όμως τόνισε η έννοια των «διαπραγματεύσεων» προϋποθέτει, τουλάχιστον, μια ειλικρινή προσπάθεια να ξεκινήσουν συζητήσεις με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Απαιτεί, λοιπόν, «καλή πίστη», πράγμα που σημαίνει ότι οι «διαπραγματεύσεις» δεν είναι «διαμάχη», ούτε «επιβολή», «εξαπάτηση», «εκβιασμός» ή «εξαναγκασμός».

Iranian Foreign Ministry spokesman Esmail Baghaei:



The concept of “negotiations” requires, at the very least, a genuine attempt to engage in discussions with a view to resolving the dispute. It needs 'good faith', then, meaning that 'negotiations' is not 'disputation'; nor is it… — Open Source Intel (@Osint613) May 6, 2026

Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες, τα ιρανικά μέσα υποστηρίζουν πώς μετά την αποτυχία του «Project Freedom» του Προέδρου των ΗΠΑ, αμερικάνικα ΜΜΕ επιχειρούν να αποσπάσουν την προσοχή από αυτή την αποτυχία δημοσιεύοντας εικασίες και ψευδείς ειδήσεις υπέρ του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών.

