Ιράν: Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ - Δεν γίνονται διαπραγματεύσεις με εκβιασμούς
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι η πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών εξακολουθεί να εξετάζεται από το Ιράν.
Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Esmaeil Baghaei δήλωσε σε πρακτορείο ειδήσεων της χώρας του ότι το αμερικανικό σχέδιο και η πρόταση εξακολουθούν να βρίσκονται υπό εξέταση και ότι, μόλις το Ιράν ολοκληρώσει την αξιολόγησή του, θα γνωστοποιήσει τις απόψεις του στην πακιστανική πλευρά.
Όπως όμως τόνισε η έννοια των «διαπραγματεύσεων» προϋποθέτει, τουλάχιστον, μια ειλικρινή προσπάθεια να ξεκινήσουν συζητήσεις με σκοπό την επίλυση της διαφοράς. Απαιτεί, λοιπόν, «καλή πίστη», πράγμα που σημαίνει ότι οι «διαπραγματεύσεις» δεν είναι «διαμάχη», ούτε «επιβολή», «εξαπάτηση», «εκβιασμός» ή «εξαναγκασμός».
Αξίζει να σημειωθεί ότι τις τελευταίες ώρες, τα ιρανικά μέσα υποστηρίζουν πώς μετά την αποτυχία του «Project Freedom» του Προέδρου των ΗΠΑ, αμερικάνικα ΜΜΕ επιχειρούν να αποσπάσουν την προσοχή από αυτή την αποτυχία δημοσιεύοντας εικασίες και ψευδείς ειδήσεις υπέρ του Τραμπ και των Ηνωμένων Πολιτειών.