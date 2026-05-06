Ιράν: Απαράδεκτοι κάποιοι όροι της πρότασης των ΗΠΑ - Δεν «βλέπουν» συμφωνία

Στην απόρριψη ενός αριθμού όρων που περιλαμβάνονται στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ, φαίνεται ότι προσανατολίζεται η Τεχεράνη.

Σύμφωνα με πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου Tasnim, το Ιράν δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση στην τελευταία πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, χαρακτηρίζοντας ορισμένες από τις διατάξεις της απαράδεκτες.

Η Τεχεράνη εκτιμά πως οι αναφορές των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης περί επικείμενης συμφωνίας δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, ερμηνεύοντάς τις ως προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να δικαιολογήσει την υποχώρησή της από τις πρόσφατες επιθετικές κινήσεις στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν, η αμερικανική πλευρά επιδιώκει να συνδέσει το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά με περιορισμούς στο ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Από την πλευρά της, η ιρανική ηγεσία υποστηρίζει ότι η χρήση απειλητικής γλώσσας από τις ΗΠΑ είναι αναποτελεσματική και προειδοποιεί ότι τέτοιου είδους τακτικές ενδέχεται να επιδεινώσουν περαιτέρω την κατάσταση για την αμερικανική πλευρά. Η Τεχεράνη επιμένει στη δική της στρατηγική, διατηρώντας ανοιχτό τον δίαυλο επικοινωνίας μέσω του Πακιστάν, αλλά αρνούμενη να ενδώσει σε όρους που θεωρεί ότι παραβιάζουν την εθνική της κυριαρχία.

Διαβάστε επίσης