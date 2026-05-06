Φρουροί της Επανάστασης: «Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι εφικτή»

Το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει ξανά μετά το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους», αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο κρατικά μέσα ενημέρωσης.

? IRGC Navy's Command Center:

We thank captains & shipowners in Persian Gulf & Gulf of Oman for complying with Strait of Hormuz regulations & contributing to regional maritime security. With aggressor's threats neutralized & new protocols in place, safe passage will be ensured. pic.twitter.com/AtflJZfDQe — Press TV ? (@PressTV) May 6, 2026

Η IRGC δήλωσε ότι η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της βασικής πλωτής οδού θα μπορούσε να είναι εφικτή, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλλει την «Επιχείρηση Ελευθερία» για το άνοιγμα του Ορμούζ λόγω της «μεγάλης προόδου» που έχει σημειωθεί προς μια «πλήρη και οριστική συμφωνία» με το Ιράν.

BREAKING: IRGC says 'safe, stable passage' via Hormuz to be ensured after US threats are 'neutralized'



? LIVE updates: https://t.co/A3WyddWVy6 pic.twitter.com/O0svyneTxa — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) May 6, 2026

Σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα περσικά και τα αγγλικά, οι «Φρουροί» ευχαρίστησαν τους καπετάνιους και τους πλοιοκτήτες στον Κόλπο για τη «συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Ιράν για το στενό του Ορμούζ και τη συμβολή τους στην περιφερειακή θαλάσσια ασφάλεια».

«Με την εξουδετέρωση των απειλών του επιτιθέμενου και την εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων, θα διασφαλιστεί η ασφαλής [και] σταθερή διέλευση μέσω [του στενού]». Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα νέα πρωτόκολλα, αλλά είναι η πρώτη αντίδραση από το Ιράν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τη στρατιωτική του επιχείρηση για να βοηθήσει τα ακινητοποιημένα πλοία να περάσουν από το στενό.