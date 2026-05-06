Φρουροί της Επανάστασης: «Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι εφικτή»
Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δήλωσε ότι η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι εφικτή, μετά το τέλος των απειλών από τις ΗΠΑ
Το ναυτικό του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) του Ιράν ανακοίνωσε ότι το Στενό του Ορμούζ θα μπορούσε να ανοίξει ξανά μετά το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους», αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Η IRGC δήλωσε ότι η ασφαλής και σταθερή διέλευση μέσω της βασικής πλωτής οδού θα μπορούσε να είναι εφικτή, μετά τις χθεσινές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι αναστέλλει την «Επιχείρηση Ελευθερία» για το άνοιγμα του Ορμούζ λόγω της «μεγάλης προόδου» που έχει σημειωθεί προς μια «πλήρη και οριστική συμφωνία» με το Ιράν.
Σε μια σειρά αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα περσικά και τα αγγλικά, οι «Φρουροί» ευχαρίστησαν τους καπετάνιους και τους πλοιοκτήτες στον Κόλπο για τη «συμμόρφωση με τους κανονισμούς του Ιράν για το στενό του Ορμούζ και τη συμβολή τους στην περιφερειακή θαλάσσια ασφάλεια».
«Με την εξουδετέρωση των απειλών του επιτιθέμενου και την εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων, θα διασφαλιστεί η ασφαλής [και] σταθερή διέλευση μέσω [του στενού]». Δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα νέα πρωτόκολλα, αλλά είναι η πρώτη αντίδραση από το Ιράν αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ σταμάτησε τη στρατιωτική του επιχείρηση για να βοηθήσει τα ακινητοποιημένα πλοία να περάσουν από το στενό.