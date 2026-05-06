Αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ: Κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα – Ποια είναι η αποστολή του

Η διεθνής αποστολή προστασίας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα οργανωθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ συνοδεία πολεμικών σκαφών κινείται προς τον Κόλπο του Άντεν στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται από την Γαλλία και την Βρετανία για την προετοιμασία μιας μελλοντικής αποστολής που θα συμβάλλει στην ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε σήμερα ο γαλλικός στρατός.

Το υπουργείο των Ένοπλων Δυνάμεων της Γαλλίας αναφέρει σε ανακοίνωση του ότι το αεροπλανοφόρο με τα πολεμικά πλοία που το συνοδεύουν διέπλευσε σήμερα το κανάλι του Σουέζ ακολουθώντας πορεία με κατεύθυνση προς την Ερυθρά Θάλασσα.

Αυτή η ομάδα κρούσης του γαλλικού αεροπλανοφόρου με τα συνοδευτικά πλοία, αναπτύχθηκε στην ανατολική Μεσόγειο αμέσως μετά τις αεροπορικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά του Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ και μπορεί να παραμείνει στην Θάλασσα για διάστημα μεταξύ τεσσάρων και πέντε μηνών.

Έχει την ικανότητα να παραμείνει εν πλω για διάστημα τεσσάρων έως πέντε μηνών.

Ταυτόχρονα η Γαλλία και η Βρετανία ηγούνται των προσπαθειών για την οργάνωση μιας διεθνούς αποστολής με σκοπό την προστασία της ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες.

