Το Ιράν δεν χρησιμοποιεί δελφίνια «καμικάζι» στα Στενά του Ορμουζ, λένε οι ΗΠΑ

Το Ιράν φέρεται να εξέτασε την ανάπτυξη δελφινιών εξοπλισμένων με νάρκες για να επιτεθούν σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στο Ορμούζ, ΄πληροφορία ωστόσο την οποία διέψευσαν οι ΗΠΑ

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Οι ΗΠΑ διέψευσαν ότι το Ιράν χρησιμοποιεί δελφίνια εξοπλισμένα με νάρκες για επιθέσεις στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό διαθέτει πρόγραμμα εκπαίδευσης δελφινιών για ανίχνευση ναρκών και προστασία λιμένων, όχι για επιθετικές επιχειρήσεις.
  • Το Ιράν έχει αγοράσει δελφίνια για στρατιωτικούς σκοπούς, αλλά δεν υπάρχουν στοιχεία για ενεργό πρόγραμμα χρήσης δελφινιών
  • καμικάζι σήμερα.
  • Η χρήση δελφινιών από τις ΗΠΑ επικεντρώνεται στην ανίχνευση και ανάκτηση υποθαλάσσιων αντικειμένων, όχι σε ενεργό μάχη.
  • Η τοποθέτηση ναρκών στα Στενά του Ορμούζ από το Ιράν θεωρείται παραβίαση της εκεχειρίας και αντιμετωπίζεται από τις ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει δελφίνια οπλισμένα με νάρκες για να εξαπολύσει επιθέσεις καμικάζι σε αμερικανικά πολεμικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία βρίσκονται υπό στρατιωτικό αποκλεισμό εδώ και εβδομάδες.

Ενώ η εύθραυστη εκεχειρία με τις ΗΠΑ ισχύει, ένας αυξανόμενος αριθμός σκληροπυρηνικών Ιρανών πιστεύει ότι η οικονομική κρίση που προκλήθηκε από το μπλοκάρισμα των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν από τις ΗΠΑ ισοδυναμεί με πράξη πολέμου και έχουν ζητήσει την επανέναρξη της στρατιωτικής δράσης.

Στο πλαίσιο αυτό ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ρωτήθηκε χθες εάν το Ιράν θα μπορούσε να στραφεί στα δελφίνια καμικάζι για να αντιμετωπίσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ. Είπε ότι μπορεί να «επιβεβαιώσει» ότι το Ιράν δεν διαθέτει δελφίνια για να αναπτύξει στο πλαίσιο επιχειρήσεων, πρόσθεσε όμως ότι ούτε θα «επιβεβαιώσει ούτε θα διαψεύσει εάν οι ΗΠΑ έχου δελφίνια καμικάζι».

Η ιδέα δεν είναι απίθανη, όπως φαίνεται, καθώς πολλά έθνη, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, φέρεται να έχουν χρησιμοποιήσει «δελφίνια καμικάζι» σε περιοχές συγκρούσεων στο παρελθόν - αν και όχι ως όπλα. Πηγή που γνωρίζει τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ στο Ορμούζ δήλωσε στο CNN ότι ο αμερικανικός στρατός δεν χρησιμοποιεί δελφίνια στα Στενά. Αλλά το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει, στην πραγματικότητα, ένα πρόγραμμα δεκαετιών για την εκπαίδευση δελφινιών ώστε να βοηθούν στην ανίχνευση ναρκών.

Το Πρόγραμμα Θαλάσσιων Θηλαστικών αποτελεί μέρος του Τμήματος Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ISR) εντός του Ναυτικού Κέντρου Πληροφοριών Πολέμου του Ειρηνικού. Τα δελφίνια του τμήματος δεν είναι δελφίνια-καμικάζι, με την έννοια ότι δεν θυσιάζουν τη ζωή τους για να πυροδοτήσουν νάρκες. Αντίθετα, επικεντρώνονται στην ανίχνευση.

«Χρησιμοποιούμε θαλάσσια θηλαστικά για να βοηθήσουμε στην ανίχνευση αντικειμένων κάτω από το νερό και για την προστασία των λιμένων ανιχνεύοντας εισβολείς», δήλωσε στο CNN ο Σκοτ Σάβιτζ ανώτερος μηχανικός στην RAND, ο οποίος προηγουμένως εργαζόταν με την πλέον παροπλισμένη διοίκηση που ήταν υπεύθυνη για τις ναρκοθηρευτικές και ναρκαλιευτικές δυνάμεις του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ δεν είναι οι μόνες που χρησιμοποιούν δελφίνια για στρατιωτικούς σκοπούς — η Ρωσία τα έχει χρησιμοποιήσει για τη φύλαξη λιμένων και το Ιράν αγόρασε δελφίνια το 2000, σύμφωνα με το BBC . Αυτά τα δελφίνια πιθανότατα θα ήταν πολύ μεγάλα για να χρησιμοποιηθούν σήμερα και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ιράν διαθέτει ενεργό πρόγραμμα με δελφίνια, αν και η Wall Street Journal ανέφερε τον περασμένο μήνα ότι το Ιράν εξετάζει τα δελφίνια που μεταφέρουν νάρκες ως έναν νέο τρόπο για να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες των ΗΠΑ να ανοίξουν το Στενό.

Το CNN ανέφερε τον Μάρτιο ότι το Ιράν είχε αρχίσει να τοποθετεί νάρκες στα Στενά. Ο Χέγκσεθ δήλωσε τον Απρίλιο ότι η τοποθέτηση ναρκών θα παραβίαζε την προσωρινή συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και ότι ο αμερικανικός στρατός θα το «αντιμετωπίσει αυτό».

Το πρόγραμμα δελφινιών του Ναυτικού των ΗΠΑ υπάρχει από το 1959 και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση ρινοδέλφινων και θαλάσσιων λιονταριών της Καλιφόρνια για την ανίχνευση και ανάκτηση αντικειμένων υποβρυχίως. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Προγράμματος Θαλάσσιων Θηλαστικών , τα δελφίνια «διαθέτουν το πιο εξελιγμένο σόναρ που είναι γνωστό στην επιστήμη» και τα υποβρύχια drones «δεν μπορούν να συγκριθούν με τα ζώα».

«Τόσο τα δελφίνια όσο και τα θαλάσσια λιοντάρια έχουν εξαιρετική όραση σε χαμηλό φωτισμό και υποβρύχια ακοή που τους επιτρέπει να εντοπίζουν και να παρακολουθούν υποθαλάσσιους στόχους, ακόμη και σε σκοτεινά ή θολά νερά», αναφέρει ο ιστότοπος. «Τα δελφίνια εκπαιδεύονται να αναζητούν και να σημειώνουν την τοποθεσία υποθαλάσσιων ναρκών που θα μπορούσαν να απειλήσουν την ασφάλεια όσων επιβαίνουν σε στρατιωτικά ή πολιτικά πλοία».

Κατά τη διάρκεια μιας αποστολής ανίχνευσης, το δελφίνι συνήθως ταξιδεύει με 2-3 χειριστές σε μια μικρή βάρκα. Για να δείξει αν έχει βρει κάτι, το ζώο χτυπάει ένα κουπί στο μπροστινό μέρος του σκάφους και ένα πίσω κουπί για να δείξει ότι δεν το έχει βρει, σύμφωνα με το Ναυτικό Υποθαλάσσιο Μουσείο . Τα δελφίνια ρίχνουν «σημαδούρες» κοντά σε νάρκες που έχουν εντοπίσει για να βοηθήσουν τους ανθρώπους δύτες να τα βρουν και να τα εξουδετερώσουν.

Ωστόσο, τα δελφίνια δεν χρησιμοποιούνται συνήθως σε ένα ενεργό περιβάλλον μάχης όπως αυτό που υπάρχει σήμερα στα Στενά του Ορμούζ. Αντίθετα, τα δελφίνια έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ναρκών μετά το τέλος των μαχών, δήλωσε ο Σάβιτζ. Επεσήμανε συγκεκριμένα την περίοδο που τα δελφίνια αναπτύχθηκαν το 2003 για να εντοπίσουν τυχόν νάρκες που οδηγούσαν στο ιρακινό λιμάνι Ουμ Κασρ, αφότου οι ΗΠΑ και οι εταίροι του συνασπισμού είχαν καταλάβει το νότιο Ιράκ.

