Πετρέλαιο: Κάτω από $98 το βαρέλι η τιμή, μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Σημαντική άνοδος και στα διεθνή χρηματιστήρια μετά το δημοσίευμα του ιστότοπου Axios – Πώς κινούνται οι αγορές

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πετρέλαιο: Κάτω από $98 το βαρέλι η τιμή, μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Στιγμιότυπο από διυλιστήριο πετρελαίου

AP
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από 98 δολάρια το βαρέλι μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.
  • Η τιμή του Brent μειώθηκε περίπου 11% από τα 108 στα 97,48 δολάρια, σημειώνοντας τη χαμηλότερη τιμή από τις 22 Απριλίου.
  • Η σύγκρουση επικεντρώνεται στην απειλή του Ιράν να επιτεθεί σε πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν κλειστά εδώ και εβδομάδες.
  • Οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες, όπως ο FTSE 100, ο Dax και ο Cac 40, κατέγραψαν σημαντική άνοδο μετά τις εξελίξεις.
  • Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι οι στόχοι των αμερικανο
  • ισραηλινών επιθέσεων έχουν επιτευχθεί και προτιμάται η οδός της ειρήνης, ενώ το Ιράν δεν έχει σχολιάσει τις δηλώσεις αυτές.
Snapshot powered by AI

Αισιοδοξία στις αγορές έφεραν οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία μίας σελίδας για τερματισμό του πολέμου.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αρκετά μεγάλη πτώση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, (παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου), να πέφτουν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου δημοσιεύτηκε το σχετικό ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios.

Κάτω από 98 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης το Brent διαπραγματευόταν στα 97,48 δολάρια το βαρέλι, από τα 108 δολάρια που ήταν η τιμή νωρίτερα, πτώση δηλαδή κοντά στο 11%. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε από τις 22 Απριλίου.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πολύ υψηλότερες από τα 70 δολάρια το βαρέλι, στα οποία κυμαινόταν πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει πτώση στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή, παρατηρεί το BBC.

Στο μεταξύ, ο δείκτης FTSE 100 των μεγαλύτερων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωσε άνοδο άνω του 2% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ ο γερμανικός Dax και ο γαλλικός Cac 40 σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3%. Ο αμερικανικός S&P 500 σημείωσε άνοδο λίγο κάτω του 1%.

Κεντρικό σημείο της σύγκρουσης αποτελεί η απειλή του Ιράν να επιτεθεί σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια στενή θαλάσσια οδό νότια της χώρας, ως αντίδραση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται συνήθως από το στενό, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και εβδομάδες. Οι τιμές του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επίσης εκτοξευθεί στα ύψη από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η αρχική αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι στόχοι της Ουάσιγκτον έχουν επιτευχθεί. «Προτιμούμε την οδό της ειρήνης. Αυτό που προτιμά ο πρόεδρος είναι μια συμφωνία», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το Ιράν δεν έχει απαντήσει στις δηλώσεις του Ρούμπιο. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα: «Γνωρίζουμε καλά ότι η διατήρηση του status quo είναι απαράδεκτη για την Αμερική, ενώ εμείς μόλις αρχίζουμε».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:32ΕΛΛΑΔΑ

Διασώστης για την υποδοχή επειγόντων στο Αττικόν: «Η κατάσταση είναι, δεν περιγράφω άλλο...»

15:31ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος συναγερμός για τον χανταϊό: Φόβοι για νέα πανδημία - Οι επικίνδυνες περιοχές εξάπλωσης

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κάτω από $98 το βαρέλι η τιμή του Brent μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία – Πτώση σχεδόν 11%

15:23ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η εικαστικός Λίζη Καλλιγά

15:22ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Διακοπή δρομολογίων του Προαστιακού στη γραμμή Κιάτου λόγω πυρκαγιάς - Αναμένονται καθυστερήσεις δρομολογίων

15:12ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: 54χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε βαγόνι τρένου

15:10ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας με σπάνια πάθηση απαντά σε τρολ μετά από σχόλιο AI που τον χαρακτήρισε «ζόμπι»

15:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κερδίζουν έκπτωση έως 4% στον φόρο

15:00ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Νέοι κανονισμοί για τους ανελκυστήρες στην Ελλάδα: Τι αλλάζει πραγματικά

14:55ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Τσωχος: Η κηδεία του θα τελεστεί στη Σίφνο το Σάββατο στις 12:30

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Αμμάν: Να επιστρέψουμε στο status quo στα Στενά του Ορμούζ – Η κρίση επηρεάζει όλες τις οικονομίες

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον ανακριτή ο πατέρας και η αδερφή της Μυρτούς - «Έπεσε θύμα εκμετάλλευσης»

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο επικίνδυνη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο: Κενά σανίδια και άνεμοι πάνω από λίμνη στο Πακιστάν

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: «Η ασφαλής διέλευση μέσω των Στενών του Ορμούζ θα μπορούσε να είναι εφικτή»

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Οπαδός του ΠΑΟΚ διέκοψε Γερμανό τραγουδιστή με... σύνθημα

14:29ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή (8/5) η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκε ο Γιώργος, είχε σκοτωθεί κι ο ξάδελφός του το 2016 - Ήταν και οι δύο συνοδηγοί και τα ΙΧ «καρφώθηκαν» στην ίδια κολόνα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης 2216: Όταν τα γρήγορα αντανακλαστικά των πιλότων οδηγούν στον θάνατο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:29ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ηράκλειο: Ο Παρασύρης πυροβόλησε 6 φορές τον Νικήτα και τον κλωτσούσε ενώ ξεψυχούσε

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός και στη Γαλλία: Βρέθηκε κρούσμα χανταϊού - Ήταν στην ίδια πτήση με επιβάτη του Hondius

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με το σαφάρι ανθρώπων στο Σαράγεβο: «Ήθελαν να σκοτώνουν όμορφες και εγκύους γυναίκες»

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Πώς σημειώθηκε το ναυτικό ατύχημα στην Άνδρο: Αποκοιμήθηκε στο τιμόνι ο καπετάνιος - 3.000 τόνοι μαγειρικής σόδας έπεσαν το Αιγαίο

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία - Ηράκλειο: «Φύγε από την Κρήτη να γλιτώσεις» προέτρεπαν τον Νικήτα οι συγγενείς του - Δεν ήθελε να αποχωριστεί τα αδέρφια του

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αίγινα με νεκρό μωρό 18 μηνών - Έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Από τον Παπαδόσηφο και τη Μουκάνη, στον Ντρούζο και στην Αμμουδάρα - Γονείς που σκότωσαν αυτούς που θεωρούσαν υπαίτιους για τον θάνατο των παιδιών τους

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

11:18ΚΟΣΜΟΣ

Η Mελόνι... με τα εσώρουχα: Η deepfake φωτογραφία της Ιταλίδας πρωθυπουργού που έγινε viral - «Σκέψου πριν κοινοποιήσεις»

14:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι «λογιστές» που εξαπατούσαν πολίτες – Πάνω από 120.000 ευρώ η λεία τους

08:08ΥΓΕΙΑ

Καρκίνος του δέρματος και ημιμόνιμο μανικιούρ: «Έχουμε περιστατικά ακανθοκυτταρικού καρκινώματος» λέει ο πρόεδρος της δερματολογικής εταιρείας στο Newsbomb

14:13ΕΛΛΑΔΑ

Ryanair: Προς αποχώρηση η low cost από τη Θεσσαλονίκη - Πώς επηρεάζονται οι πτήσεις

09:04WHAT THE FACT

Επιστήμονας της NASA που «πέθανε τρεις φορές» είδε το ίδιο πράγμα κάθε φορά

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος

14:23ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Στο ίδιο σημείο που σκοτώθηκε ο Γιώργος, είχε σκοτωθεί κι ο ξάδελφός του το 2016 - Ήταν και οι δύο συνοδηγοί και τα ΙΧ «καρφώθηκαν» στην ίδια κολόνα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Στον ανακριτή ο πατέρας και η αδερφή της Μυρτούς - «Έπεσε θύμα εκμετάλλευσης»

14:57ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας για Τουρκία: Να προσέχουν οι εχθροί μας γιατί έχουμε πολύ σκληρό πετσί και πολύ πικρή σάρκα αν μας δαγκώσουν - Αδιάλλακτο με λέει μόνο η γυναίκα μου

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Χειροπέδες και στη σύζυγο - Ήταν μαζί με τον δολοφόνο στο αμάξι και παρακολουθούσε το έγκλημα

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίες στιγμές της μοιραίας πτήσης 2216: Όταν τα γρήγορα αντανακλαστικά των πιλότων οδηγούν στον θάνατο

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διασωληνωμένος δόκιμος μοναχός – Άνοιξε την πόρτα ασθενοφόρου και πήδηξε στην άσφαλτο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ