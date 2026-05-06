Πετρέλαιο: Κάτω από $98 το βαρέλι η τιμή, μετά τις αναφορές ότι ΗΠΑ και Ιράν είναι κοντά σε συμφωνία

Snapshot Οι τιμές του πετρελαίου Brent υποχώρησαν κάτω από 98 δολάρια το βαρέλι μετά τις πληροφορίες για πιθανή συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Αισιοδοξία στις αγορές έφεραν οι πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα σήμερα ότι ΗΠΑ και Ιράν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία μίας σελίδας για τερματισμό του πολέμου.

Συγκεκριμένα, οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν αρκετά μεγάλη πτώση, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, (παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τις τιμές του πετρελαίου), να πέφτουν κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, λίγο αφότου δημοσιεύτηκε το σχετικό ρεπορτάζ του ιστότοπου Axios.

Κάτω από 98 δολάρια το βαρέλι η τιμή του Brent

Συγκεκριμένα, το μεσημέρι της Τετάρτης το Brent διαπραγματευόταν στα 97,48 δολάρια το βαρέλι, από τα 108 δολάρια που ήταν η τιμή νωρίτερα, πτώση δηλαδή κοντά στο 11%. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή που καταγράφηκε από τις 22 Απριλίου.

Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν πολύ υψηλότερες από τα 70 δολάρια το βαρέλι, στα οποία κυμαινόταν πριν από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ο οποίος έχει προκαλέσει πτώση στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου στην περιοχή, παρατηρεί το BBC.

Στο μεταξύ, ο δείκτης FTSE 100 των μεγαλύτερων εταιρειών που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου σημείωσε άνοδο άνω του 2% στις πρώτες συναλλαγές, ενώ ο γερμανικός Dax και ο γαλλικός Cac 40 σημείωσαν άνοδο σχεδόν 3%. Ο αμερικανικός S&P 500 σημείωσε άνοδο λίγο κάτω του 1%.

Κεντρικό σημείο της σύγκρουσης αποτελεί η απειλή του Ιράν να επιτεθεί σε πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια στενή θαλάσσια οδό νότια της χώρας, ως αντίδραση στις αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων μεταφορών πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχεται συνήθως από το στενό, το οποίο παραμένει ουσιαστικά κλειστό εδώ και εβδομάδες. Οι τιμές του φυσικού αερίου σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν επίσης εκτοξευθεί στα ύψη από την έναρξη της σύγκρουσης.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους την Τρίτη ότι η αρχική αμερικανο-ισραηλινή επίθεση στο Ιράν έχει ολοκληρωθεί, καθώς οι στόχοι της Ουάσιγκτον έχουν επιτευχθεί. «Προτιμούμε την οδό της ειρήνης. Αυτό που προτιμά ο πρόεδρος είναι μια συμφωνία», δήλωσε ο Ρούμπιο.

Το Ιράν δεν έχει απαντήσει στις δηλώσεις του Ρούμπιο. Ο πρόεδρος του κοινοβουλίου της χώρας, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, δήλωσε νωρίτερα: «Γνωρίζουμε καλά ότι η διατήρηση του status quo είναι απαράδεκτη για την Αμερική, ενώ εμείς μόλις αρχίζουμε».

