Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει τότε θα τελειώσει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός στο Ορμούζ

Το μήνυμα ότι εάν το Ιράν υπογράψει τους όρους της συμφωνίας που του τέθηκαν θα τελειώσει ο πόλεμος και ο αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ έστειλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εμφανίστηκε επιφυλακτικός για το ενδεχόμενο μίας συμφωνίας.

«Αν υποθέσουμε ότι το Ιράν συμφωνήσει να δώσει αυτό που έχει συμφωνηθεί – κάτι που, ίσως, αποτελεί μία μεγάλη εικασία –, η ήδη θρυλική «Επική Οργή» θα φτάσει στο τέλος της, και ο εξαιρετικά αποτελεσματικός αποκλεισμός θα επιτρέψει στα Στενά του Ορμούζ να είναι ΑΝΟΙΚΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν», έγραψε ο Τραμπ.

Και συνέχισε: «Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι, δυστυχώς, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν».

Το παρασκήνιο στον Λευκό Οίκο

Η χθεσινή ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Επιχείρηση Ελευθερία, η οποία αφορά τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τίθεται σε αναστολή εξέπληξε πολλούς, σύμφωνα με ανάλυση του BBC. Νωρίτερα υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ είχαν περάσει την ημέρα να εξηγούν το σχέδιο και τους στόχους του.

Λίγο αργότερα, δημοσιεύματα στην ιστοσελίδα Axios και το πρακτορείο ειδήσεων Reuters υποδείκνυαν ότι ένα πλαίσιο συμφωνίας Ουάσινγκτον – Τεχεράνης ήταν προ των πυλών, κάτι που θα αποτελούσε σημαντικό ορόσημο για τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ωστόσο ο Τραμπ φαίνεται να προειδοποιεί στην ανάρτησή στο Truth Social ότι η συμφωνία ενδέχεται να μην επιτευχθεί σύντομα. Κανείς δεν γνωρίζει βέβαια την πραγματική στάση του Αμερικανού προέδρου στις τρέχουσες εξελίξεις. Ωστόσο το BBC εκτιμά ότι είναι πολύ πιθανό η Επιχείρηση Ελευθερία να ήταν, εν μέρει, μια προσπάθεια να ηρεμησούν οι πανικοβλημένες παγκόσμιες αγορές με την υπόσχεση για την αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Η κατάσταση, όμως, παραμένει σχεδόν ίδια με την περασμένη εβδομάδα, με περισσότερα από 1.000 πλοία να παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο. Η δεινή κατάσταση της πλειοψηφίας των ναυτικών σε αυτά τα πλοία παραμένει αμετάβλητη, παρά τον δηλωμένο στόχο της Επιχείρησης Ελευθερία να τους προσφέρει βοήθεια.

