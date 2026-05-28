Μουντιάλ 2026: Μετά το διπλωματικό θρίλερ το Ιράν θα παίξει μπάλα στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Ιράν αναμένεται να δώσει κανονικά το «παρών» στο Μουντιάλ του 2026, μετά από μια περίοδο αβεβαιότητας που προκλήθηκε από τις τεταμένες διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, επιβεβαίωσε επίσημα τη συμμετοχή της ιρανικής ομάδας, δηλώνοντας ότι το Ιράν θα αγωνιστεί κανονικά στη διοργάνωση.

Το Ιράν εξασφάλισε την πρόκρισή του σε τέταρτο συνεχόμενο Μουντιάλ, τερματίζοντας πρώτο στον όμιλό του στον τρίτο γύρο των ασιατικών προκριματικών με την ισοπαλία 2-2 εναντίον του Ουζμπεκιστάν στο Στάδιο Αζαντί της Τεχεράνης, στις 26 Φεβρουαρίου 2025. Ο επιθετικός Μεχντί Ταρέμι, που σημείωσε και τα δύο γκολ, ήταν ο πρωταγωνιστής της ιρανικής επιτυχίας και σήμερα φορά το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το Ιράν συμμετέχει για έβδομη φορά στην ιστορία του σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, μετά τις συμμετοχές του το 1978, 1998, 2006, 2014, 2018 και 2022. Σε όλες τις προηγούμενες έξι εμφανίσεις, η ομάδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει τη φάση των ομίλων. Η καλύτερη επίδοσή της παραμένει η νίκη με 2-1 επί των ΗΠΑ στο Μουντιάλ του 1998, στο Παρίσι.

Στη διοργάνωση του 2026, το Ιράν βρίσκεται στον όμιλο G μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, το Βέλγιο και την Αίγυπτο. Οι αγώνες της ομάδας θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες: απέναντι στη Νέα Ζηλανδία στις 16 Ιουνίου στο Λος Άντζελες, κόντρα στο Βέλγιο στις 21 Ιουνίου επίσης στο Λος Άντζελες, ενώ στις 26 Ιουνίου θα αντιμετωπίσει την Αίγυπτο στο Σιάτλ.

Κατά την προετοιμασία της για τη διοργάνωση, η ιρανική αποστολή αντιμετώπισε σημαντικές διπλωματικές δυσκολίες. Το Ιράν ζήτησε εγγυήσεις από τη FIFA για βίζες, ασφάλεια και σεβασμό στα εθνικά σύμβολα, καθώς ορισμένα μέλη της αποστολής έχουν εκπληρώσει τη στρατιωτική τους θητεία στο Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, οργανισμό που έχει χαρακτηριστεί ως «τρομοκρατικός» από τις ΗΠΑ και τον Καναδά.

Με τη συμφωνία της FIFA, το Ιράν επέλεξε τελικά το Μεξικό ως βάση προετοιμασίας. Η αποστολή της εθνικής ομάδας θα καταλύσει στην Τιχουάνα, στα σύνορα με τις ΗΠΑ. Παρόλο που η βάση της ομάδας θα βρίσκεται στο Μεξικό, όλα τα παιχνίδια του Ιράν στη φάση των ομίλων θα διεξαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Μεχντί Ταρέμι, 33 ετών, είναι ο αρχηγός της ομάδας και έχει 103 συμμετοχές με την εθνική Ιράν, με περισσότερο από 50 γκολ. Ο επιθετικός, που αγωνίζεται στον Ολυμπιακό, έχει καταγράψει 94 γκολ και 65 ασίστ σε 225 εμφανίσεις με την Πόρτο και την Ίντερ, αποτελώντας έναν από τους κορυφαίους παίκτες της ιρανικής ομάδας. Προπονητής της ομάδας είναι ο Αμίρ Γκαλενόεϊ, ο οποίος έχει αναλάβει την τεχνική ηγεσία από τον Μάρτιο του 2023 και το συμβόλαιό του έχει παραταθεί έως το τέλος του Μουντιάλ του 2026.

Το Ιράν έχει κατακτήσει το Ασιατικό Κύπελλο τρεις φορές, 1968, 1972 και 1976.