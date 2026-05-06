Ο Τραμπ επιμένει: Το ουράνιο του Ιράν θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ - Τι είπε για την επίσκεψη στην Κίνα

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φτάνει με το Air Force One στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι, στο Μαϊάμι, το Σάββατο 2 Μαΐου 2026.

Η μεταφορά του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν απευθείας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένας από τους καθοριστικούς όρους για την επίτευξη ειρήνης, όπως επιβεβαίωσε ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με το αμερικανικό μέσο PBS News.

Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε κατηγορηματικά σε σχετική ερώτηση, ξεκαθαρίζοντας ότι το υλικό θα διοχετευθεί προς την αμερικανική επικράτεια, ενώ παράλληλα το Ιράν θα δεσμευτεί να θέσει εκτός λειτουργίας τις υπόγειες πυρηνικές του εγκαταστάσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα ως ένδειξη καλής θέλησης.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, η Ουάσιγκτον φαίνεται να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από μια συμφωνία που θα μπορούσε να κλείσει πριν από το ταξίδι του Τραμπ στην Κίνα την επόμενη εβδομάδα.

I spoke with the president this morning for @NewsHour - we mostly discussed Iran. We also talked about gas prices - and the cost of the White House ballroom when Americans are struggling to afford things like gas. The interview is here: https://t.co/hcegrk2RMH — Liz Landers (@ElizLanders) May 6, 2026

Ο πρόεδρος δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν, ωστόσο έσπευσε να υπογραμμίσει με σαφήνεια ότι σε περίπτωση που το Ιράν υπαναχωρήσει, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να επιστρέψουν άμεσα σε σφοδρές επιθέσεις. Αυτή η πίεση συνδυάζεται με το προσωρινό «πάγωμα» της αποστολής συνοδείας εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, κίνηση που αποτελεί έμμεση αναγνώριση της προόδου που έχει σημειωθεί.

