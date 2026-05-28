Μαρινάκης: «Θεωρίες που και οι ψεκασμένοι θα ζήλευαν - Θέλει να μας γυρίσει πίσω ο Τσίπρας»

Snapshot Ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ότι επιδιώκει να γυρίσει την Ελλάδα πίσω μέσω του rebranding του κόμματός του.

Επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για την εκτίμηση περί συνεργασίας ΝΔ

Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας τις θεωρίες αυτές ως ψεκασμένες και παρανοϊκές.

Αναφέρθηκε στην έκθεση Τυχεροπούλου και κάλεσε την αντιπολίτευση να περιμένει τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης αντί να πολιτικοποιεί υποθέσεις.

Επιβεβαίωσε ότι το πόρισμα για το drone δείχνει ουκρανική κατασκευή και ότι οι αρμόδιες αρχές θα προβούν στις κατάλληλες ενέργειες.

Υπογράμμισε ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για ουσιαστικές πολιτικές και μεταρρυθμίσεις και όχι για αλλαγές ονόματος ή επικοινωνιακά παιχνίδια κομμάτων. Snapshot powered by AI

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο στον πρώην πρωθυπουργό για το επιχειρούμενο rebranding, όσο και στο ΠΑΣΟΚ για τα όσα είπε ο εκπρόσωπός του, περί συνεργασίας ΝΔ-Τσίπρα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, είπε ότι «ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει -δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω».

Παράλληλα, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ για όσα είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, περί συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, λέγοντας ότι «υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν».

Οι απαντήσεις του Παύλου Μαρινάκη

Για την έκθεση Τυχεροπούλου

«Γεννώνται -για άλλη μια φορά- εύλογα ερωτήματα με αυτή την εξέλιξη, όπως την περιγράφει και ο εν λόγω συνήγορος, ο κύριος Δημητρακόπουλος και άλλοι παράγοντες της συγκεκριμένης διαδικασίας, δηλαδή είτε συνήγοροι είτε πρόσωπα των οποίων ήρθη η ασυλία.

Και το πρώτο ερώτημα είναι: γιατί αυτή η έκθεση παραγγέλθηκε κατόπιν της διαδικασίας ή της υποβολής αιτήματος άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών; Δηλαδή θα μπορούσε να υπάρχει ως δεδομένο πριν αυτή τη διαδικασία.

Το δεύτερο ερώτημα είναι η ίδια η έκθεση. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να υποκαταστήσουμε το ρόλο της Δικαιοσύνης. Δεν το κάναμε ούτε όταν ήρθε η δικογραφία, ούτε θα το κάνουμε τώρα. Προς τιμήν των ανθρώπων αυτών, ενώ δεν δήλωσε κανείς ότι συμφωνεί με τα συγκεκριμένα στοιχεία της δικογραφίας, ζήτησαν να αρθεί η ασυλία τους, αλλά όπως καταλαβαίνετε, όταν η υπόθεση, η οποία χαρακτηρίστηκε ως κακουργηματικής φύσεως, φαίνεται να μετατρέπεται, σε περίπτωση που υπάρχει αδίκημα, ως προς το ποσό σε πλημμεληματικής φύσεως ή υποθέσεις οι οποίες οδήγησαν σε άρση ασυλίας, φαίνεται ότι δεν είχαν καμία ζημία, μία εκ των οποίων και του κυρίου Μηταράκη.

Όλο αυτό δείχνει μια εντελώς άλλη εικόνα, από αυτή την οποία είχαν αρχικά διαρρεύσει, όσοι είχαν διαρρεύσει, η οποία άλλαξε όταν είδαμε τα δεδομένα και αλλάζει τώρα ακόμα περισσότερο. Εδώ ένα είναι το συμπέρασμα γιατί όλα τα υπόλοιπα η Δικαιοσύνη θα τα βρει. Δεν μπορούμε εμείς να λάβουμε καμία απόφαση. Το ίδιο που έλεγα και όταν υπήρχε άλλη εικόνα, το ίδιο λέω και τώρα: Η Δικαιοσύνη θα δώσει απαντήσεις.

Αλλά αλήθεια, εκείνοι από την αντιπολίτευση, συμπεριλαμβανομένου και του ΠΑΣΟΚ, που μιλούσαν για «κυβέρνηση υποδίκων» προς το πλαίσιο της τοποθέτησης που είχαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μιλούσαν για μια «εγκληματική οργάνωση υπό το Μαξίμου», νιώθουν την ανάγκη να ζητήσουν συγγνώμη; Γιατί δεν έχουν πάρει μάθημα από τους μήνες της όλης αυτής συμπαιγνίας του ξυλολίου πάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα που υιοθέτησαν πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πολλές από αυτές τις θεωρίες, από χαμένα βαγόνια μέχρι το ξυλόλιο; Και βέβαια ο κύριος Ανδρουλάκης που έλεγε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ενορχηστρωτής της συγκάλυψης».

Δεν έχουν μάθει επιτέλους να περιμένουν απλά τη Δικαιοσύνη; Εγώ δε λέω ούτε να υιοθετούν την Α ούτε τη Β ούτε την οποιαδήποτε άποψη. Όταν μια υπόθεση πηγαίνει στη Δικαιοσύνη και είναι εν εξελίξει έρευνες και μάλιστα η συγκεκριμένη συντάκτρια της έκθεσης κάθε άλλο παρά φίλα προσκείμενη στην Κυβέρνηση μπορεί να χαρακτηριστεί, όταν είναι κάτι ανοιχτό στη Δικαιοσύνη, γιατί δεν περιμένουν; Γιατί βιάζονται να πολιτικοποιήσουν ένα ζήτημα; Και να πω και κάτι τελευταίο. Γιατί ζούμε στην εποχή όπου από τα κόμματα της αντιπολίτευσης επιχειρείται η μια λαθροχειρία μετά την άλλη.

Δεν λέω εγώ ότι δεν είναι πολύ σοβαρή υπόθεση συνολικά το ζήτημα ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ποινικές του διαστάσεις, ειδικά ως προς όλους εκείνους που φαίνεται ότι πήραν επιδοτήσεις, συνολικά το θέμα των αγροτικών επιδοτήσεων με όλα όσα έχουμε δει τους τελευταίους μήνες. Αλλά είναι ένα πράγμα η υπόθεση συνολικά και ένα άλλο πράγμα η εμπλοκή πολιτικών προσώπων για την οποία στο τέλος της ημέρας συνιστώ απ’ όλους ψυχραιμία και υπομονή. Πάρα πολύ μεγάλη αξία δίνω στη δουλειά που κάνει η αστυνομία, οι αρχές, η ΔΑΟΕ. Οι συλλήψεις που βλέπουμε είναι δείγμα της αποτελεσματικότητας του κράτους. Κάποιοι προσπαθούν ακόμα και αυτό να το χρεώσουν στην Κυβέρνηση. Δείτε μάλιστα και τα χρονικά διαστήματα στα οποία αναφέρονται αυτές οι υποθέσεις. Είναι πολλές υποθέσεις για παλαιότερα χρονικά διαστήματα της δικής μας διακυβέρνησης. Το γεγονός ότι επιτέλους λειτουργούν οι αρχές, όχι μόνο σε περιπτώσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων, αλλά και σε πολλές άλλες, είναι κάτι που πρέπει, επαναλαμβάνω, να το πιστωθεί η Κυβέρνηση αυτή και σε καμία περίπτωση να της το χρεώσουν. Άλλωστε πολλές από αυτές τις υποθέσεις έτρεξαν, ξεκίνησαν να ερευνώνται πριν καν την έλευση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Για το πόρισμα για το drone:

«Η απάντηση είναι πως ναι. Τα συμπεράσματα τα οποία υπάρχουν, μέχρι τώρα τουλάχιστον, στο πόρισμα έχουνε διαβιβαστεί και στο γραφείο του Πρωθυπουργού και στο Υπουργείο Εξωτερικών και άμεσα θα γίνουν οι δέουσες ενέργειες από τους αρμοδίους, εν προκειμένω και από τον Υπουργό Εξωτερικών. Αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι τώρα με ασφάλεια, γιατί δεν μπορώ να γνωρίζω και να πω κάτι παραπάνω —ούτε γνωρίζω ούτε μπορώ να πω κάτι παραπάνω—είναι ότι πρόκειται για κάτι το οποίο είναι ουκρανικής κατασκευής και προέλευσης. Άρα, αντιλαμβάνεστε ποιες θα είναι και οι επόμενες ενέργειες».

Για το κόμμα ΕΛΑΣ:

«Κοιτάξτε, το όνομα που επέλεξε ο κύριος Τσίπρας είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που επικρατεί ευρύτερα στον νέο κομματικό φορέα, αλλά και στον ίδιο. Δηλαδή, ενώ η χώρα θέλουμε να πάει μπροστά και ο κόσμος ζητάει από την κυβέρνηση να πάει πιο γρήγορα μπροστά και αυτή είναι η κριτική της κοινωνίας σε εμάς -και είναι σωστή η κριτική αυτή, γιατί πρέπει να τρέξουμε σε πολλούς τομείς πιο γρήγορα- ο κ. Τσίπρας και με τη ρητορική που επιλέγει -δεν είναι μόνο το όνομα, αλλά και με το όνομα του κόμματός του, θέλει να γυρίσουμε πίσω. Είναι μια αντίφαση που αξίζει να την αναδείξουμε. Αλλά το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτούς που μας ακούν, τους πολίτες είναι το όνομα ενός κόμματος. Δεν υποτιμώ ούτε τα σύμβολα ούτε τα ονόματα, ειδικά σε κόμματα που έχουν αντέξει στο χρόνο, αλλά δεν νομίζω ότι ένα όνομα ενός κόμματος θα λύσει κάποιο πρόβλημα. Ο κόσμος θέλει συγκεκριμένες απαντήσεις, πολιτικές, κοστολογημένα προγράμματα.

Είπε ο κ. Τσίπρας κάποια στιγμή στην ομιλία του, ότι υπόσχεται μια αξιοπρεπή ζωή. Υπάρχει και η ευχή για παγκόσμια ειρήνη. Όλοι μας θέλουμε την καλύτερη δυνατή ζωή για τους πολίτες, δεν το συζητώ. Κανείς δεν λέει το αντίθετο. Ουσία θέλει η κοινωνία. Και δεν λέω ότι εμείς τα έχουμε λύσει όλα ή τα έχουμε κάνει όλα τέλεια, αλλά θεωρώ ότι αν δείτε και τις ενημερώσεις, τις αρχικές τοποθετήσεις. Αναφερθήκατε στην απάντηση που έδωσε ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο ερώτημα που δέχτηκε. Είχε δεχθεί πολλά άλλα ερωτήματα πριν για την υγεία. Κανείς δεν είπε στη συζήτηση αυτή ότι λύθηκαν όλα τα προβλήματα, αλλά σε όλη την υπόλοιπη συζήτηση παρέθεσε μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και αλλαγές που αναγνωρίζονται από τους ίδιους τους ασθενείς και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό. Αυτά ενδιαφέρουν την κοινωνία και όχι τα συνθήματα και τα ονόματα που στη συγκεκριμένη περίπτωση απλά είναι ένα rebranding, που μέχρι τώρα βασίζεται μόνο στην επικοινωνία και δεν αναφέρεται σε καμία περίπτωση σε ουσιώδη ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο»

Για την δήλωση του Κ. Τσουκαλά για συμπαιγνία Μαξίμου- Τσίπρα:

«Νομίζω ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια φράση που ακούμε και είμαστε μάλιστα και κοντά χρονικά «ακόμα δεν σφίξανε οι ζέστες». Εντάξει, νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ το έχει κυριεύσει πανικός στο άκουσμα των δημοσκοπήσεων και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ένα κόμμα διαμαρτυρίας που φτάνει στο σημείο να υιοθετεί και θεωρίες που ακόμα και οι γνήσιοι εκπρόσωποι ψεκασμένων θεωριών θα τις ζήλευαν. Και αδικεί και το παρελθόν του. Δεν ήμουν ποτέ στο ΠΑΣΟΚ. Το έχω πει πολλές φορές, ότι ιδεολογικά με χωρίζει άβυσσος. Ειδικά με το ΠΑΣΟΚ του ’80, που είναι η μήτρα πολλών εκ των προβλημάτων μας, αλλά δεν είχαμε ακούσει τέτοια πράγματα, τέτοιες παρανοϊκές αναλύσεις. Τώρα το να θεωρείς ότι υπάρχει μια μυστική συμπαιγνία μεταξύ του Μαξίμου και του κυρίου Τσίπρα. Δηλαδή αδικείς τον εαυτό σου όταν το λες αυτό, αλλά ο καθένας επιλέγει να λέει ό,τι εκείνος θεωρεί σωστό».