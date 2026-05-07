Το πρώτο ρομπότ Βουδιστής μοναχός στη Νότια Κορέα - Επιστήμη και θρησκεία γίνονται ένα - Βίντεο
Ένα ρομπότ με το όνομα Γκάμπι είναι το νεότερο μέλος της μεγαλύτερης βουδιστικής σέχτας της Νότιας Κορέας.
Κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ένας μοναχός παρέδωσε στο Γκάμπι τις εντολές, ή τους όρκους, που πρέπει να τηρεί ένα βουδιστικό ρομπότ.
Η Γκάμπι έχει ύψος 130 εκατοστά, φοράει παραδοσιακές ρόμπες και έχει δεσμευτεί επίσημα να ακολουθήσει τον Βουδισμό.
