Το πρώτο ρομπότ Βουδιστής μοναχός στη Νότια Κορέα - Επιστήμη και θρησκεία γίνονται ένα - Βίντεο

Ένα ρομπότ με το όνομα Γκάμπι είναι το νεότερο μέλος της μεγαλύτερης βουδιστικής σέχτας της Νότιας Κορέας.

Κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, ένας μοναχός παρέδωσε στο Γκάμπι τις εντολές, ή τους όρκους, που πρέπει να τηρεί ένα βουδιστικό ρομπότ.

Η Γκάμπι έχει ύψος 130 εκατοστά, φοράει παραδοσιακές ρόμπες και έχει δεσμευτεί επίσημα να ακολουθήσει τον Βουδισμό.

South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/NDzDANRkhl — Reuters (@Reuters) May 6, 2026

