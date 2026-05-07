Σοκαριστικά πλάνα: Άνδρας εμφανίζεται στα επείγοντα με τεράστιο μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του

Βρέθηκε στα επείγοντα του νοσοκομείου και περίμενε υπομονετικά τη σειρά του

Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Άνδρας με το όνομα Ίσμα εμφανίστηκε ήρεμος στα επείγοντα νοσοκομείου της Βομβάης με ένα μαχαίρι καρφωμένο στο κεφάλι του.
  • Η λεπίδα είχε εισχωρήσει περίπου 2,5 εκατοστά στον εγκέφαλο, αλλά ο άνδρας ήταν σε πλήρη συνείδηση χωρίς σημάδια εγκεφαλικής βλάβης.
  • Μια ομάδα νευροχειρουργών υπό τον Δρ Μπατούκ Ντιόρα πραγματοποίησε επιτυχημένη επείγουσα επέμβαση για την αφαίρεση του όπλου.
  • Ο ασθενής βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση και βελτιώνεται καθημερινά στη μονάδα εντατικής θεραπείας τραυμάτων.
  • Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών της επίθεσης με το διαβόητο όπλο «koita».
Απόκοσμες σκηνές καταγράφηκαν σε κάμερα, όταν ένας άνδρας εμφανίστηκε να περπατάει ανάμεσα στο πλήθος, ήρεμος, κοιτώντας το κινητό του, μόνο που στο κεφάλι του, ήταν καρφωμένο ένα τεράστιο μαχαίρι.

Όλα συνέβησαν στα επείγοντα νοσοκομείου της Βομβάης, με τους ανθρώπους που περίμεναν να μην πιστεύουν σε αυτό που έβλεπαν, τον άνδρα να περιμένει τη σειρά του με μία μεγάλη λεπίδα να προεξέχει από το κρανίο του.

Ο άνδρας, που είναι γνωστός μόνο με το όνομα Ίσμα, είχε δεχθεί επίθεση, τα ξημερώματα του Σαββάτου. Αμέσως μετά πήγε στο νοσοκομείο της Βομβάης, όπου εκεί και οι γιατροί έμειναν έκπληκτοι όταν βρήκαν ότι ο ασθενής είχε πλήρη συνείδηση και ήταν σε εγρήγορση, χωρίς να παρουσιάζει σημάδια εγκεφαλικής βλάβης παρά το εμφανές τραύμα στο κεφάλι.

Οι ακτινογραφίες αποκάλυψαν αργότερα ότι η λεπίδα από βαρύ μέταλλο είχε εισχωρήσει σχεδόν 2,5 εκατοστά βαθιά στον εγκέφαλό του.

Μια ομάδα νευροχειρουργών με επικεφαλής τον Δρ Μπατούκ Ντιόρα αγωνίστηκε ενάντια στον χρόνο για να πραγματοποιήσει μια επείγουσα επέμβαση.

Οι χειρουργοί κατάφεραν το θαύμα να αφαιρέσουν με επιτυχία το όπλο.

Σε δήλωσή τους, οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι «η επέμβαση ήταν επιτυχής» και ότι ο γενναίος ασθενής βρίσκεται πλέον σε πορεία ανάρρωσης.

Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό παρακολούθηση σε μονάδα εντατικής θεραπείας τραυμάτων, όπου η κατάστασή του θεωρείται σταθερή και βελτιώνεται καθημερινά.

Ο άνδρας είχε με ένα «koita» – μία ειδική λεπίδα που χρησιμοποιείται συνήθως για να σπάει καρύδες ή να καθαρίζει πυκνή βλάστηση.

Το «koita» είναι ένα διαβόητο όπλο στην Ινδία, το οποίο συχνά φτάνει σε μήκος τα εντυπωσιακά 90 έως 180 εκατοστά.

Οι λεπίδες αυτές χρησιμοποιούνται συχνά σε ταινίες δράσης της Νότιας Ινδίας κατά τη διάρκεια δραματικών σκηνών μάχης.

Στον πραγματικό κόσμο, όμως, οι «συμμορίες koita» έχουν μια πολύ πιο σκοτεινή φήμη, καθώς τρομοκρατούν τους δρόμους της ινδικής πολιτείας Μαχαράστρα.

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τους υπεύθυνους για την ανατριχιαστική επίθεση.

