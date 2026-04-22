Ρομπότ παίζει πινγκ πονγκ με κορυφαίους παίκτες και… κερδίζει – Δείτε βίντεο

Ο κόσμος της τεχνολογίας και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης «τρέχει» σε… άλλες ταχύτητες. Πριν από μερικές ημέρες, το ρομπότ της Honor «έκλεψε» τις εντυπώσεις όταν σημείωσε ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο. Τώρα, η Sony AI προσφέρει άλλο ένα εντυπωσιακό νέο και παρουσιάζει το Ace, ένα ρομπότ που κατάφερε να σταθεί με αξιώσεις απέναντι σε ελίτ παίκτες του πινγκ πονγκ.

Το Ace χρησιμοποιεί κάμερες υψηλής ταχύτητας και εξελιγμένα συστήματα που καταγράφουν την τροχιά και το φάλτσο της μπάλας.

Χάρη σε έναν αλγόριθμο ενισχυτικής μάθησης, το σύστημα επεξεργάζεται τα δεδομένα και παίρνει αποφάσεις πραγματικά ακαριαία.

Οι επιδόσεις του είναι εντυπωσιακές κι αυτό επειδή σε δοκιμές του 2025, κατάφερε να κερδίσει τρεις στις πέντε αναμετρήσεις με κορυφαίους παίκτες, ενώ, στη συνέχεια επικράτησε απέναντι σε έναν επαγγελματία αθλητή.