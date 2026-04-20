Κίνα: Ρομπότ «έσπασε» κάθε ρεκόρ - Έτρεξε ημιμαραθώνιο πιο γρήγορα από άνθρωπο

Με εντυπωσιακή ταχύτητα και σταθερό ρυθμό, το ανθρωποειδές άφησε πίσω του τους κορυφαίους δρομείς

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Κίνα: Ρομπότ «έσπασε» κάθε ρεκόρ - Έτρεξε ημιμαραθώνιο πιο γρήγορα από άνθρωπο

Το ανθρωποειδές ρομπότ «Lightning» διασχίζει τη γραμμή τερματισμού σε ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, σημειώνοντας χρόνο-ρεκόρ και αφήνοντας πίσω του τους ανθρώπινους δρομείς

  • Το ανθρωποειδές ρομπότ «Lightning» ολοκλήρωσε ημιμαραθώνιο 21 χιλιομέτρων σε 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, ξεπερνώντας το παγκόσμιο ρεκόρ ανθρώπου κατά πάνω από έξι λεπτά.
  • Το ρομπότ κινήθηκε με σταθερό ρυθμό και χωρίς σημάδια κόπωσης, χρησιμοποιώντας κινήσεις χεριών για ισορροπία.
  • Η Κίνα θεωρεί την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ στρατηγικό τομέα τεχνολογικού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, στοχεύοντας στη μαζική παραγωγή έως το 2025.
  • Οι ρομποτικοί αγώνες στην Κίνα αυξάνονται, με το Πεκίνο να φιλοξενεί τους πρώτους παγκόσμιους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ σε διάφορα αθλήματα.
  • Στον φετινό ημιμαραθώνιο συμμετείχαν πάνω από 100 ομάδες ρομπότ, με το «Lightning» να βελτιώνει κατά σχεδόν δύο ώρες τον προηγούμενο νικητή ρομπότ.
Ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα σημειώθηκε στο Πεκίνο, όπου ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να ξεπεράσει κάθε ανθρώπινη επίδοση σε ημιμαραθώνιο.

Το ρομπότ «Lightning», που αναπτύχθηκε από την Honor, ολοκλήρωσε τη διαδρομή των 21 χιλιομέτρων σε μόλις 50 λεπτά και 26 δευτερόλεπτα, αφήνοντας πίσω του όλους τους ανθρώπινους δρομείς.

Ξεπέρασε το παγκόσμιο ρεκόρ

Η επίδοση αυτή ξεπερνά κατά περισσότερο από έξι λεπτά το παγκόσμιο ρεκόρ ημιμαραθωνίου, το οποίο ανήκει στον Jacob Kiplimo με χρόνο 57 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τη World Athletics.

https://www.instagram.com/reel/DXWQEfpChH3/

Το φωτεινό κόκκινο ανθρωποειδές, ύψους 1,69 μέτρων, κινήθηκε με σταθερό ρυθμό καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, χρησιμοποιώντας τις κινήσεις των χεριών του για ισορροπία.

Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι δεν έδειξε σημάδια κόπωσης, διατηρώντας την ταχύτητά του μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

Ραγδαία ανάπτυξη της ρομποτικής

Το επίτευγμα θεωρείται σημαντικό βήμα για την Κίνα, στην τεχνολογική της αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες μέχρι σήμερα θεωρούνται πρωτοπόρες στα ανθρωποειδή ρομπότ.

Η ανάπτυξη της ρομποτικής στην Κίνα επιταχύνθηκε από το 2015, όταν η κυβέρνηση την ενέταξε στους βασικούς τομείς στρατηγικής για την αναβάθμιση της βιομηχανίας της χώρας και την απομάκρυνση από την εικόνα της «φθηνής παραγωγής».

Σε έγγραφο πολιτικής του 2023, τα ανθρωποειδή ρομπότ χαρακτηρίστηκαν ως «νέο πεδίο τεχνολογικού ανταγωνισμού», με στόχο έως το 2025 τη μαζική παραγωγή και τη διασφάλιση εφοδιαστικών αλυσίδων για κρίσιμα εξαρτήματα.

Άνοδος των ρομποτικών αγώνων

Οι εξελίξεις αυτές έχουν οδηγήσει σε αύξηση των διοργανώσεων με ρομπότ στην Κίνα. Την προηγούμενη χρονιά, το Πεκίνο φιλοξένησε τους πρώτους αγώνες ανθρωποειδών ρομπότ παγκοσμίως, με συμμετοχές σε ποδόσφαιρο, πυγμαχία και πολεμικές τέχνες.

Σε πρόσφατη τηλεοπτική πρωτοχρονιάτικη εκδήλωση, ρομπότ εντυπωσίασαν το κοινό παρουσιάζοντας χορογραφίες kung-fu.

Συμμετοχές και αποτελέσματα

Στον φετινό ημιμαραθώνιο συμμετείχαν περισσότερες από 100 ομάδες, σχεδόν πενταπλάσιες σε σχέση με πέρυσι, όταν ο θεσμός έκανε το ντεμπούτο του, αν και τότε οι επιδόσεις ήταν απογοητευτικές.

Στην κατηγορία των ανθρώπων, νικητές αναδείχθηκαν οι Zhao Haijie και Wang Qiaoxia, με χρόνους που ξεπέρασαν τη μία ώρα.

Ρομπότ - αθλητές -πεκίνο

Συμμετέχοντες ποζάρουν με ανθρωποειδή ρομπότ μετά τον ημιμαραθώνιο στο Πεκίνο, σε μια διοργάνωση που ανέδειξε τη ραγδαία εξέλιξη της ρομποτικής τεχνολογίας

Το «Lightning» ξεπέρασε επίσης τον προηγούμενο νικητή μεταξύ των ρομπότ, με διαφορά σχεδόν δύο ωρών.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η επιτυχία του ρομπότ οφείλεται στην προηγμένη αυτόνομη πλοήγηση και την εκρηκτική του επιτάχυνση, στοιχεία που αποδείχθηκαν καθοριστικά για τη νίκη.

