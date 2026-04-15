Πολωνία: Ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει και διώχνει αγριογούρουνα - Το απίστευτο βίντεο

Χιουμοριστικά έχει σχολιαστεί η χειρονομία του ρομπότ που χαιρετά τα αγριογούρουνα, αφότου πρώτα τα κυνήγησε και κατάφερε να τα διώξει

  • Ένα ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει και διώχνει αγριογούρουνα από γειτονιά της Βαρσοβίας προς το δάσος.
  • Το βίντεο με το ρομπότ έγινε viral και δείχνει τις εξελιγμένες δυνατότητες της τεχνολογίας.
  • Το ρομπότ αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα και φέρει σακίδιο στην πλάτη του.
  • Είναι άγνωστο αν το ρομπότ ήταν προγραμματισμένο να απομακρύνει άγρια ζώα ή γιατί βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο.
  • Στο τέλος του βίντεο, το ρομπότ χαιρετά τα αγριογούρουνα αφού τα διώχνει.
Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να κυνηγάει και να διώχνει αγριογούρουνα από μια γειτονιά της Βαρσοβίας, προς ένα δάσος.

Το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας πληθώρα προβολών στο διαδίκτυο, καταδεικνύει την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, ενώ δέος προκαλούν οι δυνατότητες του ανθρωποειδούς ρομπότ.

Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο το ρομπότ αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ενώ φαίνεται να κουβαλά ένα σακίδιο στην πλάτη του. Τα αγριογούρουνα μόλις αντικρύζουν το ρομπότ και αντιλαμβάνονται πως κατευθύνεται προς το μέρος τους, τρέπονται σε φυγή.

Άγνωστο παραμένει το γιατί βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο της Βαρσοβίας το ρομπότ και αν είναι προγραμματισμένο να απομακρύνει άγρια ζώα. Αίσθηση επίσης προκαλεί η χαρακτηριστική χειρονομία του ρομπότ, που στο τέλος του βίντεο φαίνεται να αποχαιρετά τα αγριογούρουνα, αφότου πρώτα έχει σιγουρευτεί πως τα έδιωξε.

Δείτε το στιγμιότυπο:

