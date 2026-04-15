Πολωνία: Ανθρωποειδές ρομπότ κυνηγάει και διώχνει αγριογούρουνα - Το απίστευτο βίντεο

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα συγκλονιστικό βίντεο το οποίο δείχνει ένα ανθρωποειδές ρομπότ να κυνηγάει και να διώχνει αγριογούρουνα από μια γειτονιά της Βαρσοβίας, προς ένα δάσος.

Το βίντεο το οποίο έχει γίνει viral συγκεντρώνοντας πληθώρα προβολών στο διαδίκτυο, καταδεικνύει την ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, ενώ δέος προκαλούν οι δυνατότητες του ανθρωποειδούς ρομπότ.

Όπως φαίνεται στο στιγμιότυπο το ρομπότ αναπτύσσει μεγάλη ταχύτητα, ενώ φαίνεται να κουβαλά ένα σακίδιο στην πλάτη του. Τα αγριογούρουνα μόλις αντικρύζουν το ρομπότ και αντιλαμβάνονται πως κατευθύνεται προς το μέρος τους, τρέπονται σε φυγή.

Άγνωστο παραμένει το γιατί βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο της Βαρσοβίας το ρομπότ και αν είναι προγραμματισμένο να απομακρύνει άγρια ζώα. Αίσθηση επίσης προκαλεί η χαρακτηριστική χειρονομία του ρομπότ, που στο τέλος του βίντεο φαίνεται να αποχαιρετά τα αγριογούρουνα, αφότου πρώτα έχει σιγουρευτεί πως τα έδιωξε.

