Το ανθρωποειδές ρομπότ της Toyota εκτελεί βολές στο μπάσκετ με τεχνολογία ακριβείας

Το νέο ρομπότ CUE7 της Toyota χρησιμοποιεί «έξυπνη» όραση και απόλυτο έλεγχο για ακριβείς εκτελέσεις στο μπάσκετ

Η Toyota παρουσίασε το CUE7, την τελευταία έκδοση του ρομπότ της που παίζει μπάσκετ, ως επίδειξη των δυνατοτήτων της στη ρομποτική. Το σύστημα χρησιμοποιεί τεχνολογίες όρασης, σχεδιασμού κίνησης και ελέγχου για να εντοπίζει στόχους, να εκτιμά αποστάσεις και να εκτελεί ακριβή σουτ.

Αρχικά αναπτυγμένο ως εσωτερικό πρότζεκτ εργαζομένων, το CUE6 είχε καταρρίψει ρεκόρ Guinness το 2024 για σουτ στο μπάσκετ από την πλέον μακρινή απόσταση.

Το CUE7 βασίζεται σε αυτή την πλατφόρμα με βελτιωμένη αίσθηση και σχεδιασμό κίνησης, στο πλαίσιο της ευρύτερης προσπάθειας της Toyota να αναπτύξει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τον παραδοσιακό της τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Στο βίντεο, το ρομπότ εκτελεί ελεγχόμενη ακολουθία σουτ που αναδεικνύει την ακρίβεια της τεχνητής νοημοσύνης του. Καθώς στέκεται ακίνητο στο γήπεδο, στρέφεται προς το καλάθι από μεγάλη απόσταση και «κλειδώνει» οπτικά στον στόχο, χρησιμοποιώντας αισθητήρες για την εκτίμηση της απόστασης.

Το πάνω μέρος του σώματος πραγματοποιεί μικρές, προσεκτικές προσαρμογές στη γωνία και τη στάση των χεριών, ώστε να υπολογιστεί η βέλτιστη τροχιά. Μόλις ευθυγραμμιστεί, το ρομπότ σηκώνει τη μπάλα ομαλά με τα δύο χέρια σε σταθερή θέση σουτ. Τα χέρια εκτείνονται με συνεπή και επαναλαμβανόμενη κίνηση, απελευθερώνοντας τη μπάλα με ελεγχόμενη δύναμη και γωνία.

Η πορεία της μπάλας είναι ανεπηρέαστη και συχνά καταλήγει στο καλάθι με ελάχιστη επαφή στο στεφάνι. Μετά το σουτ, το ρομπότ επανέρχεται και επαναλαμβάνει τη διαδικασία με σχεδόν ίδια ακρίβεια.

Σύμφωνα με ειδικούς, η Toyota χρησιμοποιεί ρομπότ μπάσκετ για να δοκιμάζει δυνατότητες πέρα από τα αυτοκίνητα, δείχνοντας πώς στοχευμένα πειράματα μπορούν να οδηγήσουν σε τεχνολογίες επόμενης γενιάς.

Το μπάσκετ αποτελεί ένα πρακτικό πεδίο δοκιμών, όπου ένα ρομπότ πρέπει να αναγνωρίσει τον στόχο, να εκτιμήσει την απόσταση, να υπολογίσει την τροχιά, να συντονίσει την κίνηση και να ελέγξει με ακρίβεια τη δύναμη και τη συνέπεια.

Σύμφωνα με αναφορές, το CUE7 εστιάζει σε βελτιωμένη αντίληψη, σχεδιασμό κίνησης και ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το γεγονός ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη όλες οι λεπτομέρειες, φαίνεται να λειτουργεί ως δοκιμαστική πλατφόρμα για συστήματα όρασης, έλεγχο κίνησης και συντονισμένες κινήσεις, αναδεικνύοντας πιθανές εφαρμογές πέρα από τις επιδείξεις σε πραγματικά ρομποτικά περιβάλλοντα.

Το ρομπότ CUE ξεκίνησε ως απλό πρωτότυπο με LEGO και εξελίχθηκε σε προηγμένο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης ικανό για σύνθετες αθλητικές κινήσεις.

Μάλιστα, έχει σχεδιαστεί ώστε να μαθαίνει από την εμπειρία, να αναγνωρίζει μοτίβα, να προσαρμόζεται σε σφάλματα και να διορθώνει άμεσα τη στάση και τη δύναμη του σουτ, μιμούμενο τη διαδικασία μάθησης ενός αθλητή.

Το CUE3 έγινε παγκοσμίως γνωστό το 2019, όταν κατέγραψε ρεκόρ Guinness με 2.020 συνεχόμενες ελεύθερες βολές.

Σε επόμενες εκδόσεις, οι δυνατότητες του ρομπότ επεκτάθηκαν πέρα από στατικά σουτ, φτάνοντας σε ρίψεις από μεγαλύτερες αποστάσεις, κίνηση με τροχούς, συλλογή μπάλας και ντρίμπλα.

Το CUE6 αποτέλεσε σημαντικό άλμα, με βελτιώσεις σε χέρια και κάμερες που βελτίωσαν την παρακολούθηση της μπάλας. Με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, το σύστημα βελτίωσε τη μηχανική του για μεγαλύτερη ακρίβεια, πετυχαίνοντας σουτ 24,55 μέτρων στη δεύτερη προσπάθεια.

Αυτή η εξέλιξη οδήγησε στο CUE7, το οποίο αξιοποιείται από την Toyota ως πλατφόρμα επίδειξης προόδου στην αντίληψη, τον έλεγχο και την ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη πέρα από τον αθλητισμό.

