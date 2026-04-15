Εταιρείες αναγκάζουν εργάτες να βιντεοσκοπούν πώς δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν ρομπότ μέσω AI

Σάλος έχει προκληθεί με ένα βίντεο που γρήγορα έγινε viral στο διαδίκτυο και έχει ξεσηκώσει αρκετή κουβέντα αρχικά για το πόσο ηθικό είναι αλλά και για το μέλλον αρκετών εργαζομένων.

Στο εν λόγω βίντεο φαίνεται ένας εργάτης σε εργοστάσιο να βιντεοσκοπεί τον εαυτό του να δουλεύει και δεν ήταν λίγοι εκείνοι που έσπευσαν να αναδείξουν την πολύ υπαρκτή πιθανότητα, η επιχείρηση να αναγκάζει το εργατικό προσωπικό να βιντεοσκοπεί τον τρόπο που δουλεύει προκειμένου να εκπαιδεύσει την τεχνητή νοημοσύνη.

Αν κάτι τέτοιο φυσικά ισχύει - γεγονός καθόλου απίθανο - τότε είναι πολύ πιθανό το A.I μελλοντικά να αντικαταστήσει τους εργαζομένους αρχικά στα εργοστάσια, και στη συνέχεις ποιος ξέρει ποιοι κλάδοι θα ακολουθήσουν.

Το οξύμωρο όλης της υπόθεσης είναι το γεγονός πως οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια, βιντεοσκοπώντας τον εαυτό τους να δουλεύει, εκπαιδεύει ουσιαστικά άθελά του και χωρίς να έχει επιλογή, τον μελλοντικό του αντικαταστάτη, οδηγώντας τον ίδιο τους τον εαυτό στο ταμείο ανεργίας.

Είναι επίσης πιθανό αρκετοί από τους εργάτες να μη γνωρίζουν για ποιον ακριβώς λόγο βιντεοσκοπούν τον εαυτό τους την ώρα που δουλεύουν και απλώς θεωρούν πως ακολουθούν κάποιου είδους εργατικό πρωτόκολλο. Πιο δυσοίωνο είναι το σενάριο να γνωρίζουν πως με αυτό τον τρόπο εκπαιδεύουν τον αντικαταστάτη τους, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή καθώς τους υποχρεώνει η επιχείρηση που εργάζονται.

