Από τον Περσικό στον πόλεμο της ΚΟ ο Κυριάκος, Η αδελφή ψυχή του Βενιζέλου, Η Άννα βάζει κανόνες

Επιστροφή στην Αθήνα μετά από άλλη μία απόλυτα επιτυχημένη κίνηση του Κυριάκου σε Ιορδανία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο Πρωθυπουργός έγινε δεκτός με τιμές από τον Βασιλιά Αμπντάλα της Ιορδανίας και μαζί με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Χριστοδουλίδη, επιβεβαίωσαν τον ισχυρό δεσμό που ενώνει τις τρεις χώρες ως δρόμο σταθερότητας σε μια εύθραυστη στην περιοχή.

Ο Κυριάκος εστίασε στα βασικά: ανοιχτό Ορμούζ όπως πριν, στήριξη στην κυβέρνηση του Λιβάνου, στήριξη στην μεταρρύθμιση της Παλαιστινιακής Αρχής για βιώσιμη λύση στη Γάζα, και από εκεί και πέρα συνεργασία στα ενεργειακά, επενδύσεις, άμυνα, τουρισμό και φυσικά πολιτισμό.

Η επίσκεψη στις δύο χώρες και ιδιαίτερα στην καρδιά του πολέμου, στα ΗΑΕ, ήταν μία κίνηση υψηλού ρίσκου για τον Έλληνα πρωθυπουργό ο οποίος, όταν μπήκε στον εμπόλεμο εναέριο χώρο έβλεπε απ’ το παράθυρο του κυβερνητικού αεροσκάφους αυτό:

Ένα από τα F-16E/F Block 60 "Desert Falcon" , σε ειδικά διαμορφωμένη, πολύ προηγμένη έκδοση του F-16, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του στόλου των Εμιράτων, και το οποίο συνόδευε για παν ενδεχόμενο το ελληνικό αεροσκάφος.

Στην εμπόλεμη ΚΟ

Μ’ αυτό τον αέρα λοιπόν, προσέρχεται σήμερα το πρωί τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ.

Είναι η αλήθεια πως μέρος των γαλάζιων είναι ακόμα σε πολεμική φάση, όμως δεν είναι η πρώτη φορά. Κι άλλες φορές μέσα στην κυβερνητική επταετία, υπήρξαν φωνές βουλευτών που πήραν τον λόγο και με θάρρος έθεσαν θέμα παραγκωνισμού τους από τα κέντρα λήψης απόφασης, σνομπαρισματος τους από απροσπέλαστους υπουργούς, μη συμπεριληψης τους στην διαμόρφωση νομοσχεδίων που στην συνέχεια καλούνται απλά να υπερψηφίσουν. Ίσως αυτή την φορά τα νεύρα είναι πιο τεντωμένα καθώς οι εκλογές είναι κοντά και ανασχηματισμός δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Τώρα για τις αλλαγές στο σύνταγμα και δη όσες αφορούν τους βουλευτές (αλλαγή σε γερμανικό, λίστα+ σταυρός, μείωση αριθμού βουλευτών, ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού κλπ), κουβέντα να γίνεται. Ακόμα κι ΑΝ περάσουν τέτοιες αλλαγές στο Σύνταγμα μιλάμε για εφαρμογή απ΄’ το 2030 και μετά.

Σε αποστολή

Εκτός από την συνεδρίαση της ΚΟ, υπάρχει και το Συνέδριο της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα που έχει την σημασία του. Οι συσχετισμοί σε ότι αφορά τους συνέδρους είναι καταγεγραμμένοι, και η σημασία τους θα φανεί την ημέρα που η ΝΔ αλλάξει ηγεσία. Αυτό που θα φανεί την επόμενη εβδομάδα όμως και έχει την σημασία του είναι η παρουσία η όχι του Κώστα Καραμανλή.

Την ειρηνευτική αποστολή ανέλαβε ως άλλος Μάθιου Νίμιτς, ή Αλβαρο ντε Σότο αν προτιμάτε, η Ντόρα. Η ψηλή, η οποία είχε και τα γενέθλιά της και τα γιόρτασε με πολύ κέφι...

... πήγε στην Παναγή Κυριακού, στο γραφείο του κ. Καραμανλή και του διάβασε τα αποσπάσματα από το βιβλίο της, τα οποία αφορούν την θητεία της στο υπουργείο Εξωτερικών επί δικής του Πρωθυπουργίας. Πάντα κυρία η Ντόρα.

Το άλλο τρυγόνι της επίσκεψης ήταν να διερευνήσει προθέσεις αλλά και να τον πείσει να πάει στο Συνέδριο. Όπως μου είπε ένα χελιδόνι της γειτονιάς, ο πρώην Πρόεδρος της ΝΔ, την διαβεβαίωσε ότι δεν θέλει να κάνει ζημιά στο κόμμα, αλλά δεν θέλει να νομιμοποιήσει με την παρουσία του όσα γίνονται με τα οποία διαφωνεί.

Ο Πρόεδρος πάντως έκανε ηχηρή παρέμβαση για την σημασία στήριξης του Αγροτικού τομέα στην εκδήλωση των συνεταιριστών οινοπαραγωγών, και αναφέρθηκε διεξοδικά στα πρόσφατα στοιχεία της Διανέοσις για το πρόβλημα του πρωτογενούς τομέα που πεθαίνει.

Αδελφή ψυχή

Η Ντόρα είχε τα κέφια της στα γενέθλια και συνέχισε να είναι κεφάτη και το βράδυ, στην παραπάνω από γκράντε εκδήλωση ανακήρυξης του Ευάγγελου Βενιζέλου ως επίτιμου Διδάκτορα στη Νομική Σχολή και το τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας από τον Πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμο Σιάσο, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου και του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου.

Χαρούμενη γιατί ήταν το μοναδικό πρόσωπο στο οποίο αναφέρθηκε ονομαστικά ο τιμώμενος σφραγίζοντας ότι πρόκειται για αδελφές ψυχές.

Στην εκδήλωση ήταν ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Δένδιας, ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ανδρουλάκης, ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ Μεϊμαράκης, οι υπουργοί Ζαχαράκη, Κεφαλογιάννη, Κικίλιας, Παπαδοπούλου, ο πρώην υπουργός Τάσος Γιαννίτσης, οι πρώην ΠτΔ Σακελλαροπούλου και Παυλόπουλος, ο Διοικητής της ΤτΕ Στουρνάρας, ο Π. Πικραμμένος, οι πρώην Επίτροποι Δαμανάκη, και Αβραμόπουλος, η Μαριάννα Λάτση, ο Θανάσης Μαρτίνος, ο Σταύρος Ξαρχάκος, η Μιλένα, ο Χρήστος Πρωτόπαπας, η Ζέττα Μακρή, ο Χρήστος Σταϊκούρας και πολλοί ακόμα.

Είδε Αλέξη

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Αλέξη Τσίπρα και συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις, στο Ιράν, το Λίβανο, την Ουκρανία, και την Γάζα υπογραμμίζοντας ότι η Αριστερά και η Εκκλησία πορεύονται με κοινές ανθρωπιστικές αρχές και αξίες, σε ό,τι αφορά στην προστασία των ευάλωτων και των αδύναμων, αλλά και στην παροχή αλληλεγγύης σε όσους έχουν ανάγκη.

Όχι, ο Αλέξης δεν πήγε στον Βενιζέλο.

Διευθύντρια

Ο Πρόεδρος Ανδρουλάκης ειν’ αλήθεια πως χαλάρωσε στην τελετή καθώς βρίσκεται σε εποχή που είναι σε καλό κλίμα η σχέση του με Βενιζέλο. Νωρίτερα είχε συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου, η οποία κύλησε ομαλά χωρίς πολλά τζαρτζαρίσματα. Από τους κορυφαίους απουσίαζε ο Γερουλάνος ο οποίος είχε την δική του Ιθάκη με εκδήλωση για το δημογραφικό.

Τα παρόντα μέλη ξαφνιάστηκαν κάπως από τον αναπάντεχο ρόλο που ανέλαβε -μόνη;- η Άννα Διαμαντοπούλου: μεγάλο μέρος της τοποθέτησής της ήταν το πως πρέπει να μιλούν και να φέρονται τα μέλη του ΠΣ. Σα να έβαλε τους κανόνες λειτουργίας του οργάνου δηλαδή. Τα μέλη την άκουσαν ψύχραιμα. Προς το παρόν.

Πλάτη

Κατά τα λοιπά, ο υπεύθυνος για την διεύρυνση του Πασοκ Σκανδαλίδης, ζήτησε να βάλουν πλάτη στην υπόθεση (την οποία χειρίζεται μόνος του μαζί με την στενή ομάδα του Προέδρου). Ίσως μετά τις εντυπώσεις από την περίπτωση Πελεγρίνη, και Φαραντούρη, να ένιωσε το βάρος τα ευθύνης, καθώς μπροστά του έχει τις προσχωρήσεις Τζάκρη, Θάνου Μωραΐτη, Νίνας Κασιμάτη και ναυάρχου Αποστολάκη.

Η μπαρουτοκαπνισμένη στα πασοκικά αλώνια Εφη Χαλάτση δεν μάσησε τα λόγια της και ζήτησε ο κόφτης θητειών που πέταξε εκτός τον Καστανίδη να ισχύσει και «για άλλους» εννοώντας κι όσους έρθουν, δηλαδή την Θεοδώρα της Πέλλας.

Ενώ ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, που καθόταν δίπλα δίπλα με την Τόνια Αντωνίου, ζήτησε προσοχή στην θέση του κόμματος για το άρθρο 16, εναρμονισμένος με τον Θόδωρο Μαργαρίτη που εξέφρασε επίσης τις ίδιες αγωνίες.

Σας φιλώ

Η Πυθία

