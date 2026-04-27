«Γιαγιά, ανέβα»: Ρομπότ στην Ουκρανία μεταφέρει γυναίκα σε ασφαλές σημείο - Βίντεο

Έπειτα από βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη του μετώπου Λιμάν, μια 77χρονη γυναίκα φέρεται να μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια επίγειου ρομπότ.

Guerre en Ukraine: une femme de 77 ans secourue par un véhicule autonome près d'une ligne de front pic.twitter.com/FIOuMk8ZXH

— BFM (@BFMTV) April 27, 2026



Το σπίτι της, στο οποίο ζούσε επί 53 χρόνια, είχε προηγουμένως καταστραφεί από ρωσικές επιθέσεις. Η επιχείρηση διάσωσης συνοδευόταν από ένα μήνυμα: πάνω σε μια κουβέρτα που ήταν τοποθετημένη στο ρομπότ υπήρχε η φράση «Γιαγιά, ανέβα».

Επιχείρηση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών

Πλάνα φέρεται να δείχνουν τη γυναίκα να στέκεται σε κατεστραμμένο δρόμο υπό πυρά, όταν την εντόπισαν χειριστές μονάδας. Σύμφωνα με την ίδια μονάδα, στάλθηκε τηλεχειριζόμενο ρομπότ εδάφους για τη διάσωσή της.

Παράλληλα, τρεις ακόμη άμαχοι που κινούνταν πεζοί συνοδεύτηκαν από drones σε σημείο εκκένωσης.

Εκεί τους περίμενε τεθωρακισμένο όχημα που τους μετέφερε σε ασφαλή περιοχή. Το ρομπότ μετέφερε επίσης τη 77χρονη σε ουκρανική μονάδα, η οποία την παρέλαβε και τη μετέφερε σε καταφύγιο.

?? Una mujer de 77 años caminaba sola y tambaleante por una carretera devastada en el distrito de Lyman, Ucrania. A su alrededor solo había cráteres humeantes y los cuerpos sin vida de sus vecinos. No tenía a nadie. Solo sus pasos frágiles y el rugido lejano de la guerra.



De… pic.twitter.com/AkcIFJw297

— Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) April 27, 2026



Σύμφωνα με τη μονάδα, ολόκληρη η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Παραμένει ωστόσο άγνωστο πότε ακριβώς καταγράφηκαν τα συγκεκριμένα πλάνα.

From battlefield tool to rescue mission. @ab3army defenders used a ground robot to pull a 77-year-old woman out of a frontline danger zone. War tech saving lives.



?: @United24media pic.twitter.com/eOQyQqtmnP

— Defense of Ukraine (@DefenceU) April 27, 2026



