«Γιαγιά, ανέβα»: Ρομπότ στην Ουκρανία μεταφέρει γυναίκα σε ασφαλές σημείο - Βίντεο
Τηλεχειριζόμενο ρομπότ απεγκλωβίζει ηλικιωμένη μετά τον βομβαρδισμό
Έπειτα από βομβαρδισμό στην ουκρανική πόλη του μετώπου Λιμάν, μια 77χρονη γυναίκα φέρεται να μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο με τη βοήθεια επίγειου ρομπότ.
Το σπίτι της, στο οποίο ζούσε επί 53 χρόνια, είχε προηγουμένως καταστραφεί από ρωσικές επιθέσεις. Η επιχείρηση διάσωσης συνοδευόταν από ένα μήνυμα: πάνω σε μια κουβέρτα που ήταν τοποθετημένη στο ρομπότ υπήρχε η φράση «Γιαγιά, ανέβα».
Επιχείρηση διάρκειας περίπου τεσσάρων ωρών
Πλάνα φέρεται να δείχνουν τη γυναίκα να στέκεται σε κατεστραμμένο δρόμο υπό πυρά, όταν την εντόπισαν χειριστές μονάδας. Σύμφωνα με την ίδια μονάδα, στάλθηκε τηλεχειριζόμενο ρομπότ εδάφους για τη διάσωσή της.
Παράλληλα, τρεις ακόμη άμαχοι που κινούνταν πεζοί συνοδεύτηκαν από drones σε σημείο εκκένωσης.
Εκεί τους περίμενε τεθωρακισμένο όχημα που τους μετέφερε σε ασφαλή περιοχή. Το ρομπότ μετέφερε επίσης τη 77χρονη σε ουκρανική μονάδα, η οποία την παρέλαβε και τη μετέφερε σε καταφύγιο.
Σύμφωνα με τη μονάδα, ολόκληρη η επιχείρηση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες. Παραμένει ωστόσο άγνωστο πότε ακριβώς καταγράφηκαν τα συγκεκριμένα πλάνα.