Ζελένσκι: Εκτιμά ότι η Ρωσία θα προσπαθήσει ξανά να εμπλέξει τη Λευκορωσία στον πόλεμο

Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι φτάνει στο Παλάτι Bellevue για συνομιλίες με τον Γερμανό Πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Στάινμαϊερ στο Βερολίνο(2025)

AP/Markus Schreiber
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε χθες Παρασκευή πως η Ρωσία κάνει προετοιμασίες που υποδηλώνουν ότι θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να εμπλέξει τη σύμμαχό της Λευκορωσία στον τετραετή πόλεμο. Η εκτίμηση αυτή, που κοινοποιήθηκε μέσω Telegram, έγινε στον απόηχο έκθεσης που δημοσιοποίησε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι.

«Σύμφωνα με στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών, κατασκευάζονται δρόμοι που οδηγούν στην Ουκρανία και βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία θέσεων πυροβολικού σε παραμεθόριες περιοχές της Λευκορωσίας», έγραψε ο Ζελένσκι. «Πιστεύουμε πως η Ρωσία θα προσπαθήσει για άλλη μια φορά να εμπλέξει τη Λευκορωσία στον πόλεμό της», υπογράμμισε.

Ο Ζελένσκι ανέφερε πως η κυβέρνησή του έχει προειδοποιήσει την ηγεσία της Λευκορωσίας σχετικά με την «ετοιμότητα της Ουκρανίας να υπερασπιστεί τα εδάφη και την ανεξαρτησία της». Σημείωσε εξάλλου πως οι πληροφορίες που έχει συλλέξει το Κίεβο υποδηλώνουν ότι η Ρωσία «επιχειρεί ανασύνταξη δυνάμεων».

«Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται πιο προφανές γιατί οι ένοπλες δυνάμεις έχουν εντείνει τις δραστηριότητές τους στο έδαφος της Λευκορωσίας», συμπλήρωσε, χωρίς να υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, ένας εκ των στενότερων συμμάχων του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν, επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το έδαφος της χώρας του ως ορμητήριο των ρωσικών στρατευμάτων κατά την έναρξη της εισβολής στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Λουκασένκο, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 1994, έχει δηλώσει πως δεν έχει πρόθεση να στείλει στρατεύματα στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ωστόσο, η Λευκορωσία – η οποία συνορεύει με χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Πολωνία, η Λιθουανία και η Λετονία – έχει συμφωνήσει στην ανάπτυξη στο έδαφός της ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων και υπερηχητικών πυραύλων Oreshnik.

Σε βάρος του Λουκασένκο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από τη Δύση λόγω της υποστήριξής του στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και καταγγελιών για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Όμως, οι ΗΠΑ επιδιώκουν τη βελτίωση των σχέσεων με τη Λευκορωσία και καταβάλλουν προσπάθειες για την απελευθέρωση φυλακισμένων που θεωρούνται στη Δύση ως «πολιτικοί κρατούμενοι», με 250 εξ αυτών να απελευθερώνονται τον προηγούμενο μήνα.

Οι ΗΠΑ συμφώνησαν σε άρση ορισμένων κυρώσεων, αλλά ξεκαθάρισαν στην ηγεσία της Λευκορωσίας ότι δεν πρέπει να διευκολύνει προσπάθειες παράκαμψης κυρώσεων ή να εξακολουθήσει να υποστηρίζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Δ.Π.

