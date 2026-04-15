Το ρωσικό υπ. Άμυνας δημοσίευσε ονόματα και διευθύνσεις ουκρανικών εταιρειών drones στην Ευρώπη

Οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να αυξήσουν τις προμήθειες UAV στην Ουκρανία για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις 26 Μαρτίου 2026, η ηγεσία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, ενόψει των αυξανόμενων απωλειών και της επιδεινούμενης έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή και την προμήθεια UAV στην Ουκρανία για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος», ανέφερε το ρωσκό υπουργείο

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε επίσης τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ουκρανικών εταιρειών στην Ευρώπη που παράγουν UAV για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, όπως διατείνεται.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Ολλανδία, Δανία και Τσεχία.

Διαβάστε επίσης