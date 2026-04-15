Το ρωσικό υπ. Άμυνας δημοσίευσε ονόματα και διευθύνσεις ουκρανικών εταιρειών drones στην Ευρώπη

Για επίθέσεις σε ρωσικό έδαφος. όπως υποστηρίζουν οι Ρώσοι 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Οι ευρωπαϊκές χώρες αποφάσισαν να αυξήσουν τις προμήθειες UAV στην Ουκρανία για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, ανέφερε σήμερα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

«Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, στις 26 Μαρτίου 2026, η ηγεσία αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, ενόψει των αυξανόμενων απωλειών και της επιδεινούμενης έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις, αποφάσισε να αυξήσει την παραγωγή και την προμήθεια UAV στην Ουκρανία για επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος», ανέφερε το ρωσκό υπουργείο

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε επίσης τα ονόματα και τις διευθύνσεις των ουκρανικών εταιρειών στην Ευρώπη που παράγουν UAV για επιθέσεις κατά της Ρωσίας, όπως διατείνεται.

Πρόκειται για εγκαταστάσεις σε Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Πολωνία, Λιθουανία, Λετονία, Ολλανδία, Δανία και Τσεχία.

Διαβάστε επίσης

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Μυστήριο με 17χρονη που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση ύστερα από πτώση - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον τραυματισμό της

19:25LIFESTYLE

Να μ’αγαπάς spoiler: Ο Λευτέρης φεύγει στο εξωτερικό για να σωθεί

19:23ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Πέθανε ο θρυλικός Χοσέ Σανταμαρία – Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο

19:17ΜΠΑΣΚΕΤ

ΑΕΚ – Μπανταλόνα: «Μέσα» οι Κατσίβελης και Χαραλαμπόπουλος για το Game 3

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Η ΕΕ επενδύει 1,07 δισ. ευρώ σε 57 αμυντικά έργα - Το νέο αμυντικό στοίχημα της Ευρώπης

19:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα σε Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

19:02ΕΛΛΑΔΑ

Λυκαβηττός: Τρεις οδηγοί έκαναν drift - Εντοπίστηκαν από την Τροχαία

19:00ΕΥ ΖΗΝ

Αυτά τα «μπλε μαργαριτάρια» είναι από τα πιο υγιεινά φρούτα που μπορείτε να φάτε

18:57ΚΟΣΜΟΣ

Ουγγαρία: Ο Μαγιάρ επισκέπτεται το Προεδρικό και βλέπει τον Ορμπάν στο απέναντι μπαλκόνι - Βίντεο

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ανεργίας: Τι αλλάζει και ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός κάλυψης

18:52ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Η φανέλα του Ντόντσιτς πρώτη σε πωλήσεις στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή

18:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Ράγιο Βαγιεκάνο: Με Μαρίν η τελευταία προπόνηση της «Ένωσης» | Δείτε βίντεο του Newsbomb

18:39ΚΟΣΜΟΣ

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας δημοσίευσε ονόματα και διευθύνσεις ουκρανικών εταιρειών στην Ευρώπη που παράγουν UAV

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αγωγή για απάτη σε βάρος του Λιονέλ Μέσι και της Αργεντίνικης Ομοσπονδίας

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

18:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κακλαμάνης: Εύχομαι ταχεία ανάρρωση στον Γιώργο Μυλωνάκη

18:23ΥΓΕΙΑ

Πικροδάφνη: Περίφραξη περιοχών και σήμανση φυτών συστήνει ο ΕΟΔΥ - Τα συμπτώματα δηλητηρίασης

18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

18:20LIFESTYLE

Syd for short: Το νέο, καυτό, βίντεο της Sydney Sweeney για τα σορτς της American Eagle μετά την επιτυχία του genes/jeans

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τον 23χρονο «δείχνει» ως υπαίτιο για τον θάνατο της 19χρονης ο σύντροφός της: «Ήρθε για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή»

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Η στιγμή που ο αρσιβαρίστας μεταφέρει τη Μυρτώ σε λιπόθυμη κατάσταση εκτός ξενοδοχείου

18:14ΥΓΕΙΑ

Σε σοβαρή κατάσταση ο Γιώργος Μυλωνάκης - Ο εμβολισμός και τα κρίσιμα 24ωρα

09:12LIFESTYLE

Άγριος ξυλοδαρμός γνωστού Έλληνα παρουσιαστή σε κλαμπ της Νάξου τις ημέρες του Πάσχα

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - «Super El Nino»: Το φαινόμενο που τρομάζει τους μετεωρολόγους για το καλοκαίρι

19:08ΕΛΛΑΔΑ

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

15:41ΚΟΣΜΟΣ

Εταιρείες αναγκάζουν εργάτες να βιντεοσκοπούν πώς δουλεύουν για να εκπαιδεύσουν ρομπότ μέσω AI

06:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σκανδιναβικός αντικυκλώνας και ρωσικό κρύο φέρνουν ξανά χειμώνα στην Ελλάδα - Το τριήμερο που θα «χτυπήσει»

19:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Προβλήματα σε Facebook και Messenger αναφέρουν οι χρήστες

15:43ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ένταση στη Νεκρή Ζώνη – Ο κατοχικός στρατός κατέβασε άρματα μάχης

12:48LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Ανοίγει η προπώληση για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ - Πότε και πού θα βρείτε εισιτήρια

17:17ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο σοκ: Η στιγμή που ο ένοπλος ανοίγει πυρ σε σχολείο στην Τουρκία - 4 νεκροί, 20 τραυματίες στο μακελειό

16:30ΕΥ ΖΗΝ

Πολλοί παίρνουν ιχθυέλαιο για τη χοληστερόλη, αλλά νέες οδηγίες λένε ότι δεν λειτουργεί

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 14/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,7 εκατ. ευρώ

11:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς κατέρρευσε ο Γιώργος Μυλωνάκης στον «πρωινό καφέ» του Μαξίμου: «Είμαστε συγκλονισμένοι γιατί συνέβη μπροστά μας» λέει ο Χατζηδάκης

16:32ΚΟΣΜΟΣ

Τι συνέβη με το αμερικανικό drone MQ-4C Triton των 240 εκατ. δολαρίων που χάθηκε εν μέσω εκεχειρίας

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Blacksword Barracuda: Τα υποβρύχια που προτείνει η Γαλλία στην Ελλάδα

12:04ΚΟΣΜΟΣ

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μυστηριώδη βαρέλια περικυκλωμένα από παράξενους λευκούς δακτυλίους στον πυθμένα του ωκεανού

17:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κρατούμενος έστησε απάτες με εικονικά τιμολόγια - Πάνω από 200.000 ευρώ η ζημιά

10:29ΚΑΙΡΟΣ

Μερομήνια: Πώς θα είναι το φετινό καλοκαίρι - Τι δείχνει η πρόβλεψη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ