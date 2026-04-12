Ουκρανία: Το Κίεβο καταγγέλλει πάνω από 460 παραβιάσεις της πασχαλινής ανακωχής

Οι αρχές της Ουκρανίας κατηγόρησαν τη Ρωσία ότι χθες Σάββατο παραβίασε πάνω από 460 φορές την κατάπαυση του πυρός που διατάχθηκε στο μέτωπο για το Πάσχα των ορθοδόξων.

Το Κρεμλίνο ανήγγειλε την Πέμπτη ότι η ανακωχή επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ χθες στις 16:00 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) και θα εφαρμοζόταν ως τα μεσάνυχτα της Κυριακής, με άλλα λόγια ότι θα διαρκούσε 32 ώρες.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του θα τηρήσουν την κατάπαυση του πυρός που ανακοίνωσε ο ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Πλην όμως «μετά τις 16:00 καταγράφτηκαν 469 παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε το ουκρανικό γενικό επιτελείο μέσω Facebook.

Έκανε λόγο για «22 εφόδους του εχθρού, 153 βομβαρδισμούς, 19 πλήγματα με drones εφόρμησης (τύπων ‘Lancet’, ‘Molniya’) και 275 πλήγματα με drones FPV (‘first person view’).

Στην άλλη πλευρά των συνόρων, στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, που γειτονεύει με την Ουκρανία, ο Αλεξάντερ Χινστάιν, ο περιφερειάρχης, κατηγόρησε από την πλευρά του τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ότι παραβίασαν την εκεχειρία επιτιθέμενες με drone εναντίον πρατηρίου καυσίμων στην κοινότητα Λγκοφ, τραυματίζοντας τρεις ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου βρέφους.

«Πλήγμα αντί πλήγματος»

Ο ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι είχε διαμηνύσει νωρίτερα ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις θα ανταπέδιδαν, «πλήγμα προς πλήγμα»,

Στο νυχτερινό διάγγελμά του επανέλαβε πως το «σωστό» θα ήταν να παραταθεί η ανακωχή αυτή και πρόσθεσε πως έκανε τη συγκεκριμένη «πρόταση» στη Μόσχα.

Οι συνομιλίες με σκοπό τον τερματισμό της ένοπλης σύρραξης η οποία ξέσπασε πριν από τέσσερα και πλέον χρόνια, όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην ουκρανική επικράτεια, ανεστάλησαν τις τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Παρόμοια κατάπαυση του πυρός είχε ανακοινωθεί και πέρυσι, με την ευκαιρία του Πάσχα, ωστόσο τα μέρη είχαν αλληλοκατηγορηθεί για πολυάριθμες παραβιάσεις της.

Το Κίεβο απαιτεί εδώ και καιρό παρατεταμένη κατάπαυση του πυρός για να ευνοηθεί η διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για να συναφθεί υποθετική συμφωνία ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος. Η Μόσχα απορρίπτει την ιδέα, επιχειρηματολογώντας ότι πιο μακρά ανακωχή απλώς θα έδινε την ευκαιρία στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις να ανασυνταχθούν.

Τους τελευταίους μήνες έχουν γίνει αρκετοί κύκλοι διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα των ΗΠΑ, στις οποίες πάντως η Ουκρανία και η Ρωσία δεν θεωρείται πως πλησίασαν σε συμφωνία. Η διαδικασία κάνει σημειωτόν, πολύ περισσότερο διότι η προσοχή της Ουάσιγκτον είναι στραμμένη στο Ιράν.

Η Μόσχα απαιτεί από το Κίεβο εδαφικές και πολιτικές παραχωρήσεις που ο πρόεδρος Ζελένσκι έχει απορρίψει, εξισώνοντάς τις με συνθηκολόγηση άνευ όρων.

Πλήγματα και ανταλλαγές αιχμαλώτων

Τις ώρες που προηγήθηκαν της έναρξης της ανακωχής, τα φονικά πλήγματα συνεχίζονταν εκατέρωθεν.

Στην Ουκρανία, τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε πλήγματα στο ανατολικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, σύμφωνα με τις αρχές στο Κίεβο, δυο στην περιφέρεια της Οδησσού.

Συνολικά ο ουκρανικός στρατός ανέφερε πως χθες Σάββατο η Ρωσία προχώρησε σε 57 αεροπορικά πλήγματα, ρίχνοντας 182 κατευθυνόμενες βόμβες από τον αέρα, εξαπολύοντας 3.928 drones και ανοίγοντας 2.454 φορές πυρ με το πυροβολικό «εναντίον κατοικημένων περιοχών και θέσεων στρατευμάτων μας».

Στην άλλη πλευρά, δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση ουκρανικών drones εναντίον περιοχών της περιφέρειας Ντονέτσκ, υπό ρωσικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές που έχει εγκαταστήσει η Μόσχα.

Παράλληλα, το Κίεβο και η Μόσχα προχώρησαν χθες σε ανταλλαγή 350 αιχμαλώτων πολέμου--175 στην κάθε πλευρά. Ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε αρχικά την ανταλλαγή, που επιβεβαιώθηκε κατόπιν από τον ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι.

Σύμφωνα με τις αρχές στις δυο πλευρές, ανταλλάχθηκαν επίσης 14 πολίτες που κρατούνταν από τις δυνάμεις της μιας και της άλλης πλευράς--7 στην καθεμιά. Αφέθηκαν ελεύθεροι αμέσως μετά.

Ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους· είναι η πιο αιματηρή ένοπλη σύρραξη στην Ευρώπη μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκατομμύρια πολίτες αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν.

