Η Ουκρανία και η Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της εκεχειρίας του Πάσχα

Ουκρανοί στρατιώτες κοντά στην πρώτη γραμμή στην περιοχή Ζαπορίζια, Ουκρανία, Τετάρτη, 7 Ιανουαρίου 2026.

Ουκρανοί και Ρώσοι αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβίαση της εκεχειρίας του Πάσχα.

Ουκρανικές δημόσιες ομάδες ανέφεραν μια επιδρομή με MLRS στη δεξιά όχθη της περιοχής Χερσώνα, ενώ Ρώσοι ανέφεραν βομβαρδισμό της Νόβα Κακχόφκα στην αριστερή όχθη του Δνείπερου.

Ωστόσο, συνολικά δεν υπάρχουν ακόμη αναφορές για εκτεταμένες παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός.

Υπενθυμίζεται ότι η πασχαλινή εκεχειρία ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της αυριανής ημέρας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε για αντίποινα κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας του Πάσχα με τη Ρωσία.

Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται εδώ και 1.508 ημέρες.

Διαβάστε επίσης