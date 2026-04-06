Ουκρανία: Έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με το χτύπημα σε ρωσική φρεγάτα στο Νοβοροσίσκ

Ο ουκρανικός στρατός έπληξε με drones ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ όπως επίσης και την εξέδρα εξόρυξης Shivash στην Μαύρη Θάλασσα κοντά στην κατεχόμενη Κριμαία κατά την διάρκεια της νύχτας, ανακοίνωσε ο διοικητής των δυνάμεων μη επανδρωμένων αεροσκαφών του Κιέβου.

Η επίθεση είχε ως στόχο την φρεγάτα‘Ναύαρχος Μακάροφ», δήλωσε ο διοικητής των εν λόγω δυνάμεων Ρόμπερτ Μπρόβντι μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram, επισημαίνοντας ότι η φρεγάτα φέρει πυραύλους Kalibr. Μάλιστα στη δημοσιότητα δόθηκε και βίντεο με τα χτυπήματα κατά της φρεγάτας και της εξέδρας εξόρυξης.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «ο βαθμός των ζημιών που προκλήθηκαν προσδιορίζεται από την υπηρεσία κατασκοπείας»

Οι ρωσικές αρχές αναφέρθηκαν στην επίθεση στο Νοβοροσίσκ και άλλες πόλεις της περιοχής Κρασνοντάρ , η οποία άρχισε χθες Κυριακή και συνεχίσθηκε σχεδόν για ένα εικοσιτετράωρο.

Ο κυβερνήτης της περιοχής Κρανσοντάρ Βενιαμίν Κντράτιεφ δεν αναφέρθηκε ευθέως στην επίθεση στο λιμάνι, αλλά είπε ότι θραύσματα των μη επανδρωμένων αεροσκαφών «εντοπίσθηκαν στους χώρους αρκετών επιχειρήσεων».

Διαβάστε επίσης