H «μάχη του Πειραιά»: Εκστρατεία κομμάτων στο λιμάνι ενόψει ψηφοδελτίων και εκλογών

Snapshot Τα κόμματα ΕΛΑΣ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Ελπίδα εστιάζουν στην εκλογική περιφέρεια της Β' Πειραιά λόγω της πολιτικής της σημασίας.

Το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε προεκλογική εκστρατεία με εκδήλωση στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομίλησε με νέους.

Ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει πολιτική εκδήλωση στη Νίκαια στις 15 Ιουνίου, δίνοντας έμφαση στη φωνή των πολιτών.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας θα μιλήσει στα προφεστιβαλικά γεγονότα του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ

Οδηγητή στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας στις 20 Ιουνίου.

Η Μαρία Καρυστιανού ξεκινά τις πολιτικές της εμφανίσεις στον Πειραιά με δράσεις σε ξενώνα αστέγων και μουσική εκδήλωση στο Πέραμα. Snapshot powered by AI

Άσχετα με το αν οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος του 2026 ή εντός του 2027, το γεγονός είναι ότι ήδη βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο και μάλιστα μία από τις πιο σύνθετες, καθώς ο σχηματισμός νέων κομμάτων (Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά) δημιουργούν μεγάλες ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό.

Τα κομματικά επιτελεία πάντως φαίνεται σε πρώτη φάση, το καθένα για τους δικούς του λόγους, αλλά και για αντικειμενικά δεδομένα, να επικεντρώνονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Τσίπρας, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Καρυστιανού ρίχνονται στη μάχη της καυτής περιφέρειας της Β' Πειραιά, και μάλιστα με μεγάλη ένταση.

Συγκεκριμένα, το ΠΑΣΟΚ, το οποίο καταγράφει χαμηλότερα ποσοστά στον Πειραιά και την Αθήνα, σε σχέση με τα αντίστοιχα της περιφέρειας και των νησιών, ξεκίνησε από την Πέμπτη το απόγευμα την εκστρατεία του με μια εκδήλωση όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης συνομίλησε με νέους στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, σε μια ιδιαίτερα «φωτογενή» εκδήλωση που δεν είχε στόχο τη μαζική συμμετοχή, αλλά τη μεγαλύτερη δυνατή προβολή. Η επιλογή αυτή συνδέεται με ένα ακόμη ποιοτικό στοιχείο, καθώς το ΠΑΣΟΚ καταγράφει υψηλότερα ποσοστά σε μεγαλύτερες ηλικίες. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι εκεί ανακοίνωσε και την

Άλλωστε, αναμένεται σύντομα να υπάρξουν και οι οριστικές αποφάσεις και για τη μεταγραφή της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίνας Κασσιμάτη στις τάξεις του ΠΑΣΟΚ, η οποία θα είναι υποψήφια στη Β' Πειραιά.

Παράλληλα, τη Δευτέρα, 15 Ιουνίου ο Αλέξης Τσίπρας θα πραγματοποιήσει την πρώτη του αμιγώς πολιτική εκδήλωση μετά την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στη Νίκαια.

Η εκδήλωση θα ακολουθήσει το μοτίβο «τώρα μιλάμε» της εκδήλωσης του Unmute, με παρεμβάσεις πολιτών της περιοχής και στο τέλος μια σύντομη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα αναφέρει ότι έτσι δίνεται το στίγμα ότι το νέο κόμμα δίνει έμφαση στον λόγο των πολιτών.

Η συζήτηση θα γίνει στην πλατεία 17ης Αυγούστου, τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στις 19:30.

Λίγες ημέρες αργότερα, το Σάββατο 20 Ιουνίου στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας θα βρίσκεται ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο πλαίσιο των προφεστιβαλικών εκδηλώσεων του 52ου Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή, όπου και θα εκφωνήσει ομιλία και θα ακλουθήσουν συναυλίες.

Παράλληλα, και η Μαρία Καρυστιανού ετοιμάζει τις πρώτες της πολιτικές παρουσίες στην Αττική κάνοντας την αρχή στον Πειραιά. Συγκεκριμένα σήμερα Σάββατο στις 19:00 θα βρεθεί στον ξενώνα αστέγων στον Πειραιά, ενώ στις 20:00 θα πάει σε μουσική εκδήλωση στο Πέραμα.

Η Β' Πειραιά θεωρείται περιφέρεια «κλειδί» καθώς είναι ιδιαίτερα πολυπληθής, έχει μεγάλο ποσοστό εργατικών-λαϊκών εισοδημάτων, περιλάμβάνει κρίσιμες δομές για τη χώρα, ενώ περιλαμβάνει και νησιωτικές περιοχές.

Διαβάστε επίσης