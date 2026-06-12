Καρυστιανού: Είχα ιατρείο, δεν άκουσα τη συνέντευξη Μητσοτάκη - ΠΑΣΟΚ, ΝΔ ακύρωσαν την εκδήλωσή μας

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού δεν άκουσε τη συνέντευξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη λόγω υποχρεώσεων στο ιατρείο της.

Ακυρώθηκε εκδήλωση με ομιλήτρια την Καρυστιανού στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών (ΔΣΑ) λόγω παρεμβάσεων από συνδικαλιστές που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ.

Η εκδήλωση αφορούσε το κράτος δικαίου και τη συνταγματική αναθεώρηση και δεν είχε πολιτικό χαρακτήρα.

Το κόμμα «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» καταγγέλλει ότι η ακύρωση έγινε για κομματικούς λόγους που πλήττουν την κοινωνία.

Το επιτελείο της Καρυστιανού αναμένει επίσημη αιτιολογία από τον ΔΣΑ για την αναβολή της εκδήλωσης. Snapshot powered by AI

Στη χθεσινή συνέντευξη του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και στην ακύρωση εκδήλωσης με ομιλήτρια την ίδια στον ΔΣΑ αναφέρθηκε σήμερα η Μαρία Καρυστιανού.

«Να σας πω την αλήθεια, γιατί εγώ λέω πάντα την αλήθεια, δεν την άκουσα την συνέντευξη του πρωθυπουργού γιατί είχα ιατρείο. Θα την ακούσω και θα τοποθετηθώ», ανέφερε σε δηλώσεις της αρχικά και πρόσθεσε:

«Σήμερα στις 6 ώρα είχαμε κλείσει μια εκδήλωση να μιλήσουμε για το κράτος Δικαίου. Και πού καλύτερο μέρος να πάμε από τον ΔΣΑ, δηλαδή σε ένα χώρο που είναι οι δικηγόροι, αυτοί που προασπίζονται τους νόμους, που προασπίζονται τους πολίτες, να μιλήσουμε για το κράτος Δικαίου, για το Σύνταγμα γιατί συζητάμε για την συνταγματική αναθεώρηση και την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης. Κι όμως ενώ είχε κλειστεί η αίθουσα και είχαν όλα τακτοποιηθεί στη συνέχεια με προσωπικές παρεμβάσεις από το κόμμα αρχικά του ΠΑΣΟΚ και από της ΝΔ, η εκδήλωση ακυρώθηκε. Ομιλίες, συνέδρια, ανταλλαγή απόψεων για το θέμα του Κράτους Δικαίου που μας αφορά όλους και μας πονά όλους θα έπρεπε όχι απλά να αγκαλιάζονται από τους χώρους που ασχολούνται με τη Δικαιοσύνη, αλλά θα έπρεπε να υπάρχουν και αντίστοιχες πρωτοβουλίες. Είναι πολύ λυπηρό για κομματικούς λόγους πράγματα που ωφελούν την κοινωνία να κόβονται. Δεν ήταν πολιτική εκδήλωση, το θέμα ήταν πολύ συγκεκριμένο θα μιλούσαν νομικοί. Μου ζητήθηκε να κάνω έναν χαιρετισμό. Το πρόβλημα ήταν ξεκάθαρα το Κίνημα Ελπίδα»

Τι συνέβη με την ακύρωση

Εν τω μέσω της νυκτός ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα εκδήλωση του κόμματος «Ελπίδας για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού» με κύκλους του κόμματος να καταγγέλουν παρεμβάσεις «γαλάζιων» και «πράσινων» συνδικαλιστών του δικηγορικού κόσμου.

Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά βράδυ και μέσα στα μεσάνυχτα, με πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ακυρώθηκε μια εκδήλωση νομικών - υποστηρικτών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αναβολή της εκδήλωσης και προστίθεται:

Εκείνοι είχαν την πρωτοβουλία να μιλήσουν και να συζητήσουν για την κατάσταση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και πτυχές της συνταγματικής μεταρρύθμισης και προσκάλεσαν την Μαρία Καρυστιανού να χαιρετίσει την εκδήλωση τους. Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ τόσο αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις (ΚΚΕ), όσο και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) για θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη.

Το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού αναμένει την επίσημη αιτιολογία του ΔΣΑ.

Η αφίσα της εκδήλωσης:

Σε σχετική ανάρτηση είχε προχωρήσει χθες και η ίδια η κυρία Καρυστιανού δίνοντας ραντεβού για σήμερα:

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