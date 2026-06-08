Αυγερινός για κόμμα Καρυστιανού: «Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα»

«Θα θέλαμε debate με Μητσοτάκη», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού 

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Αυγερινός για κόμμα Καρυστιανού: «Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα»

Ο Θανάσης Αυγερινός 

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ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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«Δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανένα από τα υπάρχοντα κόμματα», διεμήνυσε σήμερα ο εκπρόσωπος του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Θανάσης Αυγερινός.

«Θα θέλαμε debate με Μητσοτάκη», πρόσθεσε μιλώντας στο Mega, ενώ σχετικά με την διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος είπε: «Θέλουμε λογοδοσία των πολιτικών».

Σε άλλο σημείο τόνισε: «Μπήκαμε στα μνημόνια για να σωθούμε και το χρέος αυξάνεται».

«Το κόμμα λειτουργεί με εθελοντές, κανένας μας δεν πληρώνεται», πρόσθεσε.

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