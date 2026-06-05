Καρυστιανού: «Ο κ.Τσίπρας είναι ο πιο βολικός αντίπαλος για τον κ. Μητσοτάκη»

«Εμείς δεν θέλουμε να ανέβουμε στην εξουσία για να κάνουμε τα 2 σπίτια 15», ανέφερε μεταξύ άλλων σε σημερινή της νέα παρέμβαση η Μαρία Καρυστιανού.

Μιλώντας στο OPEN η επικεφαλής του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» σημείωσε επίσης: «Είναι αστείο να πιστεύει ο Έλληνας ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες και σοβαροί άνθρωποι για να βγάλουν ένα πρόγραμμα και να βγει η χώρα από το αδιέξοδο».

Σε άλλο σημείο η κυρία Καρυστιανού τόνισε: «Εάν είχαν γίνει αυτά που έπρεπε μετά το έγκλημα των Τεμπών, δεν θα ασχολιόμουν με την πολιτική».

Σχετικά με τον Αλέξη Τσίπρα σχολίασε: «Ο κ.Τσίπρας είναι ο πιο βολικός αντίπαλος για τον κ. Μητσοτάκη» και πρόσθεσε: «Ο κ. Τσίπρας έχει δοκιμαστεί, είναι επαγγελματίας πολιτικός, λέει ψέματα το "όχι" το έκανε "ναι"».

«Το κύριο πρόβλημα για την κατάσταση που βιώνουμε είναι η διαφθορά και η διαπλοκή», επισήμανε η Μαρία Καρυστιανού.

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