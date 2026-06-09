Ελπίδα για τη Δημοκρατία: Στην Αιόλου τα γραφεία του νέου κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού
Οι εργασίες για την προετοιμασία του χώρου έχουν ήδη ξεκινήσει, ώστε να μετακομίσουν εκεί η πρόεδρος και οι συνεργάτες της
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- Το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία, απέκτησε γραφεία στην οδό Αιόλου 94, στο κέντρο της Αθήνας.
- Οι εργασίες για την προετοιμασία του χώρου έχουν ήδη ξεκινήσει, ώστε να μετακομίσουν εκεί η πρόεδρος και οι συνεργάτες της.
- Η ομάδα του κόμματος περιλαμβάνει ειδικούς σε τομείς όπως πολιτικό μάρκετινγκ, νομικά, οικονομικά, εθνικά θέματα, τεχνική υποστήριξη, μέσα ενημέρωσης και διπλωματία.
- Η Μαρία Γρατσία αναλαμβάνει το νομικό και οργανωτικό κομμάτι, ενώ ο Ηλίας Μιχαλάς είναι υπεύθυνος για επικοινωνία και νέες τεχνολογίες.
- Ο Θανάσης Αυγερινός ηγείται των σχέσεων με τα ΜΜΕ και ο Αθανάσιος Τσουγανάτος παρέχει συμβουλές σε εθνικά θέματα.
Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
Το κόμμα που δημιουργείται εκ βάθρων κι ως εκ τούτου όλα ξεκινούν από το... μηδέν, λίγες ημέρες μετά την ιδρυτική του διακήρυξη, αποκτά και στέγη για το νέο πολιτικό εγχείρημα.
Τα γραφεία του κόμματος, έχουν βρει ήδη «σπίτι» κι αυτό είναι στο κέντρο της Αθήνας και συγκεκριμένα στην οδό Αιόλου 94, στον τρίτο όροφο. Εδώ και λίγες ημέρες έχουν ξεκινήσει οι εργασίες στον συγκεκριμένο χώρο, έτσι ώστε να μετακομίσουν εκεί η πρόεδρος, Μαρία Καρυστιανού και οι συνεργάτες της.
Οι συνεργάτες της Καρυστιανού
- Ηλίας Μιχαλάς, επικοινωνιολόγος, γνωρίζει από πολιτικό μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες.
- Μαρία Γρατσία, είναι η δικηγόρος της Μαρίας Καρυστιανού και δεξί της χέρι. Έχει αναλάβει το νομικό και το οργανωτικό κομμάτι στο κόμμα.
- Φάνης Τσουλουχάς, καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια
- Αθανάσιος Τσουγανάτος, υποστράτηγος, συμβουλεύει για τα εθνικά θέματα.
- Βασίλης Κοκοτσάκης, τεχνικός σύμβουλος συγγενών του δυστυχήματος στα Τέμπξ
- Θανάσης Αυγερινός, δημοσιογράφος, επικεφαλής για τα ΜΜΕ
- Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, πρέσβης επί τιμή και ειδικός σε θέματα διπλωματίας.
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