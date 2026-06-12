Κόμμα Μαρίας Καρυστιανού: Ακυρώθηκε σημερινή εκδήλωση στον ΔΣΑ

Εν τω μέσω της νυκτός ακυρώθηκε προγραμματισμένη για σήμερα εκδήλωση του κόμματος «Ελπίδας για τη Δημοκρατία - Μαρία Καρυστιανού» με κύκλους του κόμματος να καταγγέλουν παρεμβάσεις «γαλάζιων» και «πράσινων» συνδικαλιστών του δικηγορικού κόσμου.

Όπως αναφέρουν πηγές του κόμματος, την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά βράδυ και μέσα στα μεσάνυχτα, με πρωτοβουλία συνδικαλιστών δικηγόρων που πρόσκεινται σε ΠΑΣΟΚ και ΝΔ ακυρώθηκε μια εκδήλωση νομικών - υποστηρικτών της Ελπίδας για τη Δημοκρατία.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για αναβολή της εκδήλωσης και προστίθεται:

Εκείνοι είχαν την πρωτοβουλία να μιλήσουν και να συζητήσουν για την κατάσταση της δικαιοσύνης, του κράτους δικαίου και πτυχές της συνταγματικής μεταρρύθμισης και προσκάλεσαν την Μαρία Καρυστιανού να χαιρετίσει την εκδήλωση τους. Θυμίζουμε ότι στο παρελθόν είχαν φιλοξενηθεί σε αίθουσες του ΔΣΑ τόσο αμιγώς κομματικές εκδηλώσεις (ΚΚΕ), όσο και επίσημες παρουσιάσεις θέσεων κομμάτων (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) για θέματα που απασχολούν τους δικηγόρους και τη δικαιοσύνη.

Το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού αναμένει την επίσημη αιτιολογία του ΔΣΑ.

Η αφίσα της εκδήλωσης:

Σε σχετική ανάρτηση είχε προχωρήσει χθες και η ίδια η κυρία Καρυστιανού δίνοντας ραντεβού για σήμερα:

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